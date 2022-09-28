資深名嘴呂文婉說話風格犀利，加上話題沒有尺度，是各大談話節目邀約對象，常在臉書與網友分享生活日常的她，透露某天收工時完妝進超商買東西時，竟被店員誤認是演員，還誇讚「長得比呂文婉漂亮」，讓她聽完後哭笑不得，也笑翻一票網友。

呂文婉透露凌晨下通告時進超商覓食，沒想到準備離開時，被店員詢問：「妳是演戲的嗎」，當下她僅笑而不答，沒想到店員不死心繼續追問：「我一定在哪見過妳」，原本想說不要回應趕緊離去，沒想到對方竟說：「我知道了！有沒有人說妳長得很像那個…那個呂文婉？不過妳真的比她漂亮多了」。

聽完這句話之後，呂文婉表示當下心情五味雜陳，接著更分享過往類似經歷，她表示某次光顧石碇著名肉粽店，當時店員詢問：「有沒有人說 妳長得很像呂文婉」，接著更誇讚：「妳看起來年輕漂亮多了」，當時她則是搞笑回應：「文婉是我姐」，嚇得店員趕緊表示：「真的假的，妳千萬別跟她說我剛剛講的喔」，沒想到下回再去光顧，直接被店員拆穿：「妳騙我齁，我就想文婉明明沒有妹妹啊」。

對此，網友紛紛留言：「姐就是美而且自帶光芒」、「那個店員真的該看眼科了」、「白話一點就是本人比較漂亮啦」、「美到見到本人還看不出來~但是店員嘴很甜唷」、「原來把妹高手在民間，在小七，在肉粽店哦」。