台北市不動產代銷公會27日晚間舉行110年度獎學金頒獎典禮，共14名學子獲獎，總計頒發38萬元獎學金，由理事長海悅國際總經理王俊傑、副董事長創意家行銷團隊王明正頒獎。王俊傑說，讓代銷在產業和學界做連結，能幫助學界和業界更了解代銷產業，並有機會與實務接軌，有助職涯準備及提升專業能力，也能為建築代銷產業培養明日之星。

讓大眾對「建築代銷業」有正確的觀念與深刻的印象，台北市不動產代銷公會藉由提供「教育獎助金」從校園開始推廣，期盼優秀的學子畢業後也願意投身代銷產業，因此自107年開始，提供全國大專院校不動產相關科系的學生申請獎學金，目前已頒發總金額達202萬元。

今(111)年台北市不動產代銷公會公益委員會主委—創意家行銷董事長王明正，親率公益委員會評審委員於111年3月份經過兩次嚴謹的評審會議，選出研究所8名，大學生12名同學參加複選。並於7月26日假遠雄國際中心，邀請同學利用簡報、海報等方式，進行報告、介紹參選之作品特色，尤以不動產建築產業與廣告行銷相關之論文研究、建築模型、視覺傳達、數位媒體、室內設計等為獲獎依據，同時接受評審委員的提問與質詢。

台北市不動產代銷公會獎學金分為研究所組及大學組，研究所組第1、2、3名，分別發給10萬、8萬、5萬元獎助金，佳作2名、每名2萬元;大學(專)組第1、2、3名，分別發給8萬、5萬、3萬元獎助金。佳作5名、每名1萬元。110年度評選結果，研究所組首獎10萬元獎項從缺，二獎獎金8萬元頒給中國文化大學謝汶辰，大學生組首獎8萬元頒給逢甲大學郭又維，頒獎典禮上安排兩人代表獲獎學生發表感言並呈現得獎作品。