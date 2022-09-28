Meta在台推動元宇宙發展，聯手外貿協會的「台灣經貿網元宇宙未來館」正式落成，盼藉此促成台灣品牌備戰下一波數位轉型，探索元宇宙中商務展覽的未來。

Meta台灣公共政策總監陳奕儒指出，經濟商業是Meta元宇宙XR Hub計畫的重點之一，再加上疫情重塑商業模式，Meta積極支持由外貿協會建構虛擬的「台灣經貿網元宇宙未來館」，讓台灣未來的數位商務展覽不再只侷限於實體或線上2D模式，而是在升級強化的3D元宇宙中互動交流，協助台灣企業及品牌為邁入元宇宙。

另外，並透過Meta元宇宙培訓學院培養台灣XR相關人才，初期目標聚焦培育更多台灣AR（Augmented Reality 擴增實境）新銳創作者，並推廣AR在商業領域與品牌溝通的多元可能性。

「台灣經貿網元宇宙未來館」整座場館設計緊扣著台灣獨特的文化意象，精巧融合山林海洋地貌、特色建築與人文工藝等元素，從客家花布、原民圖騰、台北101到台灣蝴蝶皆蘊含在展館空間內，細緻展現台灣風情流轉之美。目前館內展示商品更以「智慧綠能」概念為題，邀集台灣經貿網16家企業上架特色商品，如創異物聯的AI人臉辨識PTZ自動追蹤視訊攝影機、台灣智慧駕駛股份有限公司的無人電動巴士及東元高效能冷卻水塔直驅系統等，未來都可在元宇宙電商中以與過去不同的體驗方式，將產品的優勢及能量展示給全世界。