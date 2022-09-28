行政院長蘇貞昌昨（27日）上午到立法院進行施政報告並備詢，晚間並在臉書發文表示，全球受疫情衝擊，台灣雖然經濟和社會衝擊相對較低，但仍然有許多國人失去生命，政府對此深感遺憾與不捨，時時檢討不足，他並向立院及全體國民報告政府為大家做的事情，包含服非洲豬瘟、百年大疫、歷史大旱等重重難關。對此，雖有網友表示辛苦，但也有人直言「這種執政我受夠了」、「大家都在敲碗，等你對賭NCC、鏡週刊欸」。

蘇貞昌在臉書自稱行政團隊夜以繼日打拚，加上國人團結努力，克服非洲豬瘟、百年大疫、歷史大旱等難關與完成四大公投；還細數在少子化、長照和國防預算方面的「政績」，並稱下個月中旬，可望迎來國境的解封，朝疫前生活邁進一大步。

對於蘇在臉書這篇貼文，雖有網友在蘇貞昌下表示「辛苦了」；但更有不少人留言，「為何要施壓NCC?民進黨還要操控媒體？」「NCC事件封存30年就搞定了」、「口罩之亂、小明之亂、萊豬之亂、疫苗之亂、誰在亂？」「疫苗案封鎖30年？」