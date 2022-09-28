Intel Innovation大會上，英特爾宣布推出第13代Intel Core處理器系列，由號稱地表最快的桌上型處理器─第13代Intel Core i9-13900K領銜。全新第13代Intel Core系列包括六款新的不鎖頻桌上型處理器，最高達24核心和32執行緒，時脈高達5.8GHz，可提供最佳的遊戲、串流和錄製體驗。第13代Intel Core桌上型不鎖頻處理器和Intel Z790晶片組將於2022年10月20日開始發售，包括盒裝處理器、主機板和桌上型系統之銷售。

第13代Intel Core桌上型系列將包括22款處理器和超過125個合作夥伴的系統設計，於應用效能和平台相容性方面提供毫不妥協的體驗。效能型玩家們可以利用現有的Intel 600或新的Intel 700系列晶片組主板，享受第13代Intel Core處理器的效能提升。結合支援最新的DDR5記憶體並延續DDR4記憶體支援性，使用者不但可以享受到第13代Intel Core處理器優勢，同時也能夠根據自己的功能需求和預算偏好來客製化個人的設定。

全新的Core i9-13900K多達24核心（8個P-core，16個E-core）和32執行緒，為遊戲、媒體串流和錄影提供最佳體驗。憑藉高達5.8GHz和15%的單執行緒效能提升，可推升更高的畫面幀率，並能釋放所有熱門遊戲的最佳遊戲體驗。

第13代Intel Core處理器使用者平均可以看到更高的超頻速度，包括P-core、E-core和DDR5記憶體。英特爾還更新簡易的一鍵超頻功能 — Intel Speed Optimizer以支援第13代處理器，讓使用者可以毫不費力地進行超頻。而強大的IntelR Extreme Memory Profile（XMP）3.0生態系提供了廣泛的超頻模組選擇。當與Intel Dynamic Memory Boost相結合時，此功能可為DDR4和DDR5提供輕鬆的記憶體超頻體驗。

在推出第13代Intel Core桌上型處理器的同時，英特爾還推出了新的Intel 700系列晶片組，其先進的功能可進一步提升可靠性和效能。額外8條PCIe 4.0通道結合原有PCIe 3.0通道，晶片組總共可提供28條通道，增加的USB 3.2 Gen 2x2（20Gbps）連接埠提供更好的USB連接速度，DMI 4.0提升晶片組到CPU的頻寬，實現對週邊設備和網路的快速存取。此外，英特爾也提供向前和向後的相容性，可利用現有Intel 600系列晶片組的主機板，掌握第13代Intel Core處理器效能提升優勢。