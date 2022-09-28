來自烏克蘭的女舞者Daria分享，她的人生經歷豐富，曾做過電影配角、上班族與游泳救生員等，但輾轉在不同領域打拚以後，發現自己最愛的還是跳舞。她表示與大陸男搭擋拆夥後，透過網路找到了現任的台灣搭擋，對方很熱情，協助她許多事情，讓她感動直呼台灣搭擋給她滿滿的安全感，是個很棒的人，更是一位非常好的朋友。

來自烏克蘭的女舞者Daria在《不要鬧工作室》發布的影片中提到，她的人生經歷十分豐富，她有翻譯學的碩士學位，在年紀較小的時候，曾在一部電影中扮演小配角，但卻沒有繼續演戲生涯，反而轉往科技公司工作了2年，後來又跑去美國維吉尼亞州當救生員，經歷過各種不同領域的學習與工作，她發現自己最愛的還是跳舞。

Daria表示，她與來自大陸的男搭擋在基輔合作了2年左右，原本她打算要和對方一起去大陸發展，但最後的結果不太理想，也只好換搭檔。後來她透過臉書找到現任的搭擋，對方是一位台灣人，當初她答應來台灣前，她就直接把自己的表演影片與資料都傳給對方，而對方也是如此，最後兩人一拍即合，對方表示有認識的舞蹈教室能幫忙她申請簽證，她就毫不猶豫地答應了。

Daria指出，經過幾個月的簽證申請，她終於來到台灣，很感謝搭檔的協助，大讚對方讓她感到滿滿的安全感，他很棒也是個好人，更是一位非常好的朋友。她坦言，在跳舞的世界裡面，在網上找搭擋很常見，因為有時候在自己的國家也很難找到合適的搭擋，但大家通常在決定組隊前，都會先當面試跳過才做決定，但她和現在的搭檔分隔兩地，所以無法這麼做，所幸最後兩人合作起來挺不錯的。

Daria也說，她本身很愛吃，所以來到台灣後很興奮，因為她碰到的每個人幾乎都在談論食物，所以如果有什是食物是她必須試試看的，大家可以直接傳訊息給她建議。