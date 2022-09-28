烏克蘭美女林佳娜日前與「同志天菜」祖雄公開戀情，兩人更毫不猶豫地坦承「先性後愛」，由P友變情人，佳娜更語出驚人表示第一眼看到祖雄就覺得是她的菜，「他的臉真的很不錯，我很想上」，喜訊曝光引來許多網友的祝福。最近小倆口常常在社群平台放閃，佳娜在IG上傳兩人健身舉啞鈴的影片，只見佳娜一屁股坐在祖雄臉上，令大家看得相當害羞。

佳娜從烏克蘭來台留學唸書與發展，外表亮麗加上擁有高挑纖細的身材，加上開朗又活潑的個性，讓她成為綜藝節目的常客。她也在YouTube開設個人頻道分享生活，自稱「老司機」的她，對床事方面話題向來開放，她近日在IG上傳一段健身短片，標題寫道「可不可以 坐上去一下下就好」，不過細看她姿勢似乎有些「特別」，不免讓人想歪。

畫面中，只見小倆口在健身房各自舉啞鈴健身，只見祖雄打算躺在健身椅上，而同時間，佳娜則要坐在健身椅上，結果一不小心，佳娜屁股竟直接坐在祖雄臉上，兩人同時嚇到，而祖雄馬上起身怒瞪逃走的佳娜。

畫面一出，讓許多網友看得血脈噴張，並幽默回應「還好那一瞬間佳娜小姐沒有嚇到放屁」、「赚到了啦」、「好好玩喔」、「現在什麼都要（一下下）」、「下麵給你吃」、「Oh no」、「好棒的相處模式」、「太香了啦～」、「那妳坐錯邊了」、「以後我去健身我直接在臥推床躺著不走」、「老師我怎麼去健身房都遇不到這種事」