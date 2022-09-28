媒體人周玉蔻近期猛攻國民黨台北市候選人蔣萬安家族，不僅喊出「投給陳時中就是支持玉蔻、喜歡周玉蔻就投給陳時中」，更與市議員王鴻薇、前中姐張淑娟在地檢署前大鬧，引發各界譁然。一份台北市長候選人最新街頭民調顯示，在被視為深綠票倉的台北市萬華區，無黨籍黃珊珊獲得18票奪冠，蔣萬安以17票居次，民進黨陳時中竟只拿到6票吊車尾，可見「棄陳保黃」效應恐已發酵。此消息引熱議，大批網友直呼「阿中哭了！」

網紅「桃園孫先生」26日在台北市萬華區進行台北市長街頭民調，結果顯示，黃珊珊獲得18票排名第一，蔣萬安以17票居次，陳時中僅拿到6票墊底。

現場投給黃珊珊的民眾表示「黃對台北市有願景」、「有在做事」、「給新人一個機會」；投給蔣萬安認為蔣「開口不會亂罵人」、「比較正直」、「會做事」；至於投給陳時中的民眾則認為其具有「協調能力」。

此結果掀起熱烈討論，網友湧入《中時新聞網》、《yahoo!新聞》留言：「阿中哭了」、「阿中淚流滿面」、「難怪阿中急切割」、「相信深綠看到最近這亂象，應該也超肚爛吧」、「深綠很多都很傳統，不見得能忍受一個女人整天鬧」、「深綠應該快瘋了」、「棄陳保黃效應開始」、「誰會被棄保已逐漸明朗」、「民進黨集體崩潰」。