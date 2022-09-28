「永遠的東方不敗」林青霞今年7月傳出家裡發生火災，她位於香港飛鵝山價值約42億台幣的超級豪宅凌晨傳出大火，幸好林青霞全家人當時不在該豪宅，多位工作人員也在第一時間逃出，無人傷亡。最近林青霞出席活動，談到那場火災，坦言第一時間想回到現場拍照記錄、寫文章，卻被家人阻止。

林青霞1994年情歸香港富商、身家百億的邢李㷧，林青霞過60歲生日時，老公砸了約11億港幣（約台幣42億元）買下飛鵝山9、11號的豪宅當林青霞生日禮物及兩人結婚20周年的紀念禮，被稱作「超級堡壘」，由數棟獨立屋打通而成，占地千坪，屋內設施應有盡有，不僅有室內泳池、健身房、圖書室，屋頂還有網球場。

過去林青霞曾在微博分享豪宅照片，其中最引人注目的是843坪的大型戶外花園，有如大型生態保護區及植物園，更美到有仙鶴造訪，未料今年7月初發生三級火警，不幸中的大幸是近20多位工作人員都平安逃出，而林青霞當時人不在家中，事後回覆友人表示：「都好，謝謝關心。」

林青霞豪宅曾有仙鶴造訪。（圖／翻攝自林青霞微博）

近日，林青霞打扮典雅出席翻譯學者金聖華的新書發表會，談到7月的火災，她透露：「當我第一時間看到的時候，腦筋一轉我就抱著我女兒說，我說我們應該感恩，因為大家都在一起，沒有一個人受傷，然後我當時腦袋飄過一個想法『這個該怎麼寫』」，原來現在出了多本著作升格為才女的她，第一個念頭是要怎麼把這段經歷化成文字，還想著要去現場拍照。

林青霞笑說：「然後我家裡人其實還挺防著我的，他們都不讓我去大屋拍照，如果他們讓我去大屋照的話，我就會帶攝影師去幫我拍一拍，然後寫文章」，自嘲第一念頭竟是拍照寫文當作留念，可惜被打槍沒有實現。