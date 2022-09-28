30多歲知名的江姓女編導，2018年透過交友聯誼認識在鐵路局工作的男子，2人發生性關係，她認為對方騙她上床，在PTT貼文寫出對方全名並指控「鐵路局公務員性侵我朋友」，檢方起訴後，台北地方法院依散布文字誹謗罪判處拘役50天，可易科罰金。可上訴。

檢方起訴指控，江女2019年7月26日在批踢踢論壇，發表標題為「【爆卦】鐵路局公務員性侵我朋友」文章，指摘「鐵路局公務員性侵我朋友」、「實在是不知羞恥到了極點」等，將該名男子全名寫出，讓其道德形象、人格評價、社會地位受貶抑。

江女矢口否認有何公然侮辱及誹謗犯行，辯稱對方以交往之名義接近她，2018年9月7日對她行性侵之實，讓她很不舒服，遭對方性侵後，因不想讓人知道她是性侵的受害人，才以朋友遭性侵之角度發表該則文章，陳述自己被性侵的過程，非於惡意散播不實言論。

台北地院認為，江女接受偵訊時供述，與對方是透過交友聯誼認識，有來往一段期間，因為認為對方騙她上床，就沒有來往了；隔年對方放了1張和其他女生的照片，看起來很得意，讓她很氣憤，但未指述她遭性侵等。

法官認為，江女在本案係殆至審理時，才供稱其遭對方性侵，供述已有前後不一之情形，且對於遭性侵一事又交待清楚細節，她供述遭性侵已難採信，考量她迄未與被害人和解，且迄今仍執前詞置辯，又未獲對方原諒，判處拘役50天，可易科罰金。