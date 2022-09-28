俄烏戰爭爆發，歐盟全面制裁俄羅斯，普丁也切斷天然氣供應反制，使得歐盟能源危機更為嚴重，非營利組織呼籲，德國企業、政府單位及民眾應該關閉耶誕節的燈飾省電，此前，義大利人被呼籲煮義大利麵時不要煮太久，芬蘭人桑拿與沐浴時不要洗太久，盡量節省能源。

Business insider報導，非營利組織Deutsche Umwelthilfe聯合常務董事Jürgen Resch提出今年德國企業、政府單位及民眾應該全面關閉耶誕節的燈飾與裝飾省電，解決方案可以換成，每個社區擺一顆能夠點燈的耶誕樹就好。

Jürgen Resch強調，這不僅僅是應對俄羅斯入侵烏克蘭造成的能源短缺，更是希望發揮保護環境的效果，「耶誕節期間，光私人部門就消耗超過6億千瓦·時的電力，相當於擁有40萬居民的中型城市一年的用電量。」

Jürgen Resch說，「如果人們願意放棄某些事情，節省能源並展現團結，這個耶誕節會變得相當特別。」

報導提到，德國並不是唯一一個可能無法在耶誕節點燈的歐洲國家，先前也傳出奧地利將會延後首都維也納市中心耶誕樹的點燈時間。

歐洲能源問題難解，即使各國逐步將天然氣儲存額度提升至安全水位，但專家警告，若出現極端氣候，仍有供不應求的危機。