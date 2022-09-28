vivo最近推出了全新的V25 5G全方位人像旗艦新機，不僅搭載升級旗艦級的OIS光學防手震技術，更首與日本首位虛擬模特兒、世界級人氣虛擬偶像IMMA合作，坐擁40萬粉絲、穿梭世界各處時尚擺拍的她，每發文便吸引眾人目光與點讚，而vivo也搶搭「顏」宇宙風潮，攜手IMMA邀集懂玩懂拍的社群高手，一起大玩vivo V25 5G系列全方位人像旗艦手機，打開與「元宇宙」結合日常的更多想像。

vivo V25 5G系列內建了多種人像風格濾鏡，搭配144種姿勢模板，各種人像拍攝一機即能輕鬆搞定；定價1萬4990元起。（vivo提供）

vivo V25 Pro 5G擁有強悍的極夜模式、夜景人像功能，在低光源下都能拍出更明亮清晰的照片。（vivo提供）

vivo V25 Pro 5G，共推出水漾藍、星光黑 兩色， 定價1萬7990元，10月1日起正式開賣、10月31日前買即享螢幕意外保固12個月、再抽萬元旅遊金等禮物。（vivo提供）

全新的vivo V25 5G系列不僅搭載6400萬OIS超感光主鏡頭，在全新RAW HDR演算法下，透過極夜模式、夜景人像等模式，在低光源下都能拍出更明亮清晰的照片，同時更擁有業界同價位段最高5000萬AF人眼定焦前置鏡頭，能精準鎖定眼睛對焦，利用AI再對被攝影者的容貌細節進行增強，隨手都能拍出人像質感大片，還有全新推出微影片功能，內建8種主題與音樂來輕鬆拍Vlog，另有15種人像風格、9種美妝模式、26種美顏功能及6種光影風格等社交平台必備的特效功能，滿足新世代的各式拍攝需求。