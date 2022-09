School of Rock搖滾教室2組樂團教師節前夕登上洲際棒球場一壘舞台區嗨唱6首搖滾樂曲,用搖滾樂向老師們致敬。(School of Rock提供/馮惠宜台中傳真)

928教師節前夕全球最連鎖音樂教學品牌School of Rock搖滾教室2組樂團在中信兄弟邀請下,登上洲際棒球場一壘舞台區嗨唱6首曲目,其中也包括演唱中信兄弟棒球隊2022年的應援歌曲《感動黃潮》,與象迷們一起嗨翻洲際棒球場,更用搖滾樂向老師們致敬。

School of Rock登場的2組樂團,一共帶來6首表演曲目;由女主唱帶領的成人團,將表演:島嶼天光、開門見山、小紅莓樂團的《Dreams》;而學生團先以Bon Jovi的《Livin On A Prayer》和美國搖滾樂團Survivor的《Eye Of The Tiger》,向所有奮戰的球員們,那份永不放棄、力拼到到最後的精神致敬,接著演唱《感動黃潮》,與象迷們一起嗨翻洲際棒球場。

School of Rock搖滾教室,是全球具獨特性、頂級的連鎖音樂教學品牌,海外市場、看準台灣音樂學習風氣,選在台中市設立全台第一家;台中旗艦店就位於文心路和甘肅路口,佔地300坪的空間,一共規劃27間教室、5間專業練團室、還有學員專屬約50坪展演廳,更仿效「美國車庫練團文化」,打造極具特色的「車庫練團室」空間,讓學員們玩音樂、更有fu。

從教室到舞台、到初登台中洲際棒球場,這對School of Rock搖滾教室來說,是相得難得的經驗,同時也讓更多愛好音樂的人,看見搖滾教室培養學員「站上夢想舞台」的教學理念,開創未來音樂演出機會的無限可能。