1111人力銀行很高興聘請到前國立台北商業大學校長張瑞雄博士擔任執行長，張博士畢業於國立台灣大學電機系，後來獲得國立清華大學資訊博士，歷任中科院技正、國立台灣科技大學教授、國立東華大學副校長、台灣觀光學院校長、國立台北商業大學校長等職務。張博士在台北商大期間帶領學校轉型，以其資訊科技專長結合現代商業經營理論和實務，培養台北商大學生成為商業與資訊科技的雙專長人才，畢業後為各界搶用。

張博士曾榮獲中華民國資訊月傑出資訊人才獎，美國光點基金會頒發之美國總統終身成就獎教育類，星雲教育基金會之星雲典範教師獎，中華民國資訊學會和李國鼎科技發展基金會合頒之「李國鼎會士獎」等，過去在大學裡致力於資訊科技跨領域人才的教育和培育，成績斐然。

1111人力銀行希望透過張博士的加入，能為公司導入人工智慧、大數據、數位招募等資訊科技新觀念，並帶領公司深入科技領域人才的培育和招募事宜，公司也成立科技島專網，內容包括科技新聞和新知、職場經驗和科技企業徵才等，未來希望科技島專網能夠成為科技公司和人才首要拜訪的網站。

同時為解決科技界缺人的問題，1111人力銀行也透過張博士的帶領，舉辦一連串的論壇和研討會，第一場將在10月3日舉辦，主題是探討科技人才荒的現況與解決方向。希望透過這一系列的論壇，讓政府和大學和企業界瞭解到科技人才培育的重要性並提出實際的做法來改善現況，最終希望能為台灣的科技產業盡一份心力，促成台灣真正地成為一個科技島。