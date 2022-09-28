熱火「隊魂」哈斯勒姆(Udonis Haslem)今年夏天與球隊達成1年260萬美元續約，繼續隨著球隊征戰下個賽季，今年42歲的哈斯勒姆也成為了NBA目前年紀最大的球員，比第2老的伊戈達拉(Andre Iguodala)還要年長4歲，不過根據今日《Heat Nation》報導，哈斯勒姆接受媒體採訪時正式宣布，今年就會是他職業生涯最後1個賽季。
哈斯勒姆近幾個賽季在場上的貢獻非常有限，在熱火基本上就是充當休息室領袖的角色，要出賽也只會在勝負已定的戰局中上來暖暖身子，哈斯勒姆上個賽季只出賽了13場比賽，平均攻下2.5分、1.9籃板。
與熱火完成續約後，新賽季將會是哈斯勒姆效力熱火的第20個賽季，雖然其生涯數據並不耀眼，不過哈斯勒姆先後歷經了韋德(Dwyane Wade)及歐尼爾(Shaquille O'Neal)雙星時代、拿下總冠軍2連霸的3巨頭韋德、詹姆斯(LeBron James)、波許(Chris Bosh)以及近年來吉米巴特勒(Jimmy Butler)、阿德巴約(Bam Adebayo)時期，哈斯勒姆幫助熱火拿下3座總冠軍，是球隊重要功臣之一。
以奪下總冠軍為目標的熱火，作為聯盟的活化石的哈斯勒姆，在生涯最後一個賽季預計也不會有太多出賽機會，不過哈斯勒姆更多的是會在場邊用自身影響力去推動球隊，幫助陣中的年輕人成長，這就是對熱火最大的貢獻。
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