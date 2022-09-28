熱火「隊魂」哈斯勒姆(Udonis Haslem)今年夏天與球隊達成1年260萬美元續約，繼續隨著球隊征戰下個賽季，今年42歲的哈斯勒姆也成為了NBA目前年紀最大的球員，比第2老的伊戈達拉(Andre Iguodala)還要年長4歲，不過根據今日《Heat Nation》報導，哈斯勒姆接受媒體採訪時正式宣布，今年就會是他職業生涯最後1個賽季。

哈斯勒姆近幾個賽季在場上的貢獻非常有限，在熱火基本上就是充當休息室領袖的角色，要出賽也只會在勝負已定的戰局中上來暖暖身子，哈斯勒姆上個賽季只出賽了13場比賽，平均攻下2.5分、1.9籃板。

與熱火完成續約後，新賽季將會是哈斯勒姆效力熱火的第20個賽季，雖然其生涯數據並不耀眼，不過哈斯勒姆先後歷經了韋德(Dwyane Wade)及歐尼爾(Shaquille O'Neal)雙星時代、拿下總冠軍2連霸的3巨頭韋德、詹姆斯(LeBron James)、波許(Chris Bosh)以及近年來吉米巴特勒(Jimmy Butler)、阿德巴約(Bam Adebayo)時期，哈斯勒姆幫助熱火拿下3座總冠軍，是球隊重要功臣之一。

Dwyane Wade labeled his final NBA season as his “One Last Dance.” Udonis Haslem said today he’s calling his final season his “Last Ride.”



In true Miami fashion, Haslem joked to me: “One last ride in my Chevy.” — Anthony Chiang (@Anthony_Chiang) September 27, 2022

以奪下總冠軍為目標的熱火，作為聯盟的活化石的哈斯勒姆，在生涯最後一個賽季預計也不會有太多出賽機會，不過哈斯勒姆更多的是會在場邊用自身影響力去推動球隊，幫助陣中的年輕人成長，這就是對熱火最大的貢獻。