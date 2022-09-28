OPPO Reno8 Z內建創意拍攝玩法，像OPPO獨創的AI人像留色模式，讓拍攝時更能發揮不同的創意。（OPPO提供）

OPPO Reno8 Z，共推出金色、黑色 兩色，定價1萬2990元，10月31日前於指定通路購買即贈奇美不鏽鋼烤麵包機，登錄再享12個月螢幕意外保障和6個月延長保固。（OPPO提供）

OPPO推出全新的Reno8 Z則配備億級像素的主鏡頭，還有各種創意虛化效果的景深鏡頭，讓拍攝成果更能打造多元的變化。此次全新的OPPO Reno8 Z配備億級畫素的6400萬像素主鏡頭，還有可近至4cm的微距鏡頭，另外搭載了1600萬像素前置鏡頭，搭配前鏡頭人像HDR，在任何光線下都能保有臉部的色彩和細節，配上人像美顏功能，更能以個人喜好去作美肌修圖，更內建創意拍攝玩法，像OPPO獨創的AI人像留色模式，讓拍攝時更能發揮不同的創意。

OPPO推出了首款OPPO Pad Air平板，星辰灰 單色，定價8990元，10月31日前購買即送專屬磁吸保護殼。（OPPO提供）

同步推出OPPO首款平板OPPO Pad Air，擁有6.94mm的超薄機身，重量僅440g，整體採OPPO獨有的全金屬機身搭配拼接紋理設計，並在背蓋上結合3D晶鑽工藝，主打不沾指紋，配備10.3吋 10億色臻彩2K螢幕可提供清晰的影像和鮮豔的色彩，8mm極窄邊框與高達83.5%的螢幕占比、最高支援2048級智慧亮度調節，即使在弱光環境下也能舒適觀看螢幕。