OPPO推出全新的Reno8 Z則配備億級像素的主鏡頭，還有各種創意虛化效果的景深鏡頭，讓拍攝成果更能打造多元的變化。此次全新的OPPO Reno8 Z配備億級畫素的6400萬像素主鏡頭，還有可近至4cm的微距鏡頭，另外搭載了1600萬像素前置鏡頭，搭配前鏡頭人像HDR，在任何光線下都能保有臉部的色彩和細節，配上人像美顏功能，更能以個人喜好去作美肌修圖，更內建創意拍攝玩法，像OPPO獨創的AI人像留色模式，讓拍攝時更能發揮不同的創意。
同步推出OPPO首款平板OPPO Pad Air，擁有6.94mm的超薄機身，重量僅440g，整體採OPPO獨有的全金屬機身搭配拼接紋理設計，並在背蓋上結合3D晶鑽工藝，主打不沾指紋，配備10.3吋 10億色臻彩2K螢幕可提供清晰的影像和鮮豔的色彩，8mm極窄邊框與高達83.5%的螢幕占比、最高支援2048級智慧亮度調節，即使在弱光環境下也能舒適觀看螢幕。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。