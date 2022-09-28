民眾黨新竹市長候選人高虹安。（高虹安提供／王惠慧新竹傳真）

經歷和學歷你覺得哪個重要(製圖/陳友齡)

民眾黨新竹市長候選人高虹安遭控博士論文涉抄襲，並因記者會上一句「不是像什麼中華大學夜間部」惹議，雖道歉仍被綠營抓著猛打。一份最新民調卻顯示，高達51.8%民眾認為「經歷和學歷一樣重要」，更有高達50.1民眾認為學歷會對候選人產生加分效果，高虹安也以35.2%看好度大勝藍綠候選人。此結果引熱議，大批網友直呼「民進黨害死自己」。

《Yahoo奇摩》自22日起針對高虹安所引發的學歷爭議進行網路民調，截至今（28）日早上9時，已有29400人參與投票。在「經歷和學歷，你覺得哪個重要？」這題，認為一樣重要的民眾有51.8%、認為經歷比較重要的有39.0%、不知道／沒意見3.4%、都不重要3.0%、學歷2.8%。

針對「你認為參選人的學歷會產生加分效果嗎？」認為加分一點的民眾為50.1%、不太加分20.6%、加分很多12.8%、完全沒加分10.1%、不知道／沒意見6.4%。認為「加分一點」與「加分很多」的民眾合計為62.9%，可見絕大多數民眾仍相當重視候選人學歷。

至於「你看好誰當選新竹市長？」高虹安獲得35.2%、不知道／沒意見41.3%、沈慧虹9.9%、林耕仁8.5%、其他5.1%。高在此平台的民調，於論文案後不斷向上衝高，藍綠候選人則相對下降，拉出懸殊距離。

此結果引發熱烈討論，網友湧入《中時新聞網》、《yahoo!新聞》留言：「民進黨這次真的害死自己」、「民進黨害死自己+1」、「民進黨回力鏢史上最大打臉」、「本來不會輸那麼慘的，給綠營這樣一弄，不得了了」、「學歷當然重要，不然政客搞假是玩心酸的喔」、「問題不在學歷還是經歷，而是有一群人正在踐踏知識」、「從一開始的不需努力只要錢就可以取得文憑，接著批評讀書人就是傲慢瞧不起我們這些不讀書的，到現在的讀書人就是在浪費國家資源，一步一步將知識踐踏在腳下」、「高虹安的率真舆智慧令人激賞與喜歡」。