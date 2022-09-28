大陸前國家隊跳水運動員過去曾獲得過22個跳水世界盃冠軍。退役後轉型跨足演藝事業，曾上過綜藝節目《爸爸當家》收獲不少粉絲。近日，她在社群平台上曬出她家的設計圖，並表示要裝修成這副模樣，其中，廁所位置設計在屋內正中，不甩風水禁忌，令網友震驚。

吳敏霞在奧運會跳水項目，曾贏得7面獎牌，當中有5面是金牌，被BBC封為「傳奇運動員」，退役後和張效誠，育有一子一女。近幾年參加親子綜藝節目《爸爸當家》甜蜜育兒經驗吸引眾多粉絲。兩人住在上海一間1300呎的房子，為了孩子考量，近日打算裝修，還公開了房屋設計圖，不過，有眼尖的網友發現，廁所位置設計在房間正中間，和過往風水習慣背道而馳。

吳敏霞曬出她的屋子設計圖。（圖／翻攝自Bilibili）

過去風水習俗認為浴廁不宜在房子正中間，因房內正中即九宮格的中宮，被視為是太極的中心心臟位置也是最重要的地方。若是處於不淨的環境中，諸如好運、財運將被馬桶沖走。此外，浴廁設計在房子的中間，廁所內的穢氣、臭氣、水氣不易排出室外，易滋生病菌，這樣的環境對居住者的身體健康會有負面影響，尤其是心臟血液循環及泌尿系統。

不過，吳敏霞表示之所以會如此設計，是因為該處有承重牆，為了不浪費空間所以設計師將此安排了廁所，並做出一個回字動線，剛巧小孩還可以圍繞廁所跑圈。對此，網友們分成兩派爭論不休，一派認為房屋主人高興就好，一派則認為風水還是有其道理存在，時間久了還需多加注意身體問題。