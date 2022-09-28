周二美股標普500指數跌入更深的熊市，並創下近兩年來新低。投資人對聯準會超激進的政策緊縮感到擔憂，而大盤跌破6月低點，也讓投資人掂量著股市在回穩之前還得再跌多少。

道瓊工業指數繼前一日跌入熊市後，周二再跌0.43%，棄守了盤初約400點漲幅。

標普500指數收跌0.21%，盤中最低跌至3,623.29點，跌破了6月中旬創下的熊市盤中低點（3,636點），並創下2020年11月30日以來的盤中新低。

儘管美國10年期指標公債殖利率在漲破3.9%後、持續朝4%竄升，創下至少10年來新高，但科技股表現相對抗跌，那斯達克指數收漲0.25%，費城半導體指數漲逾1%。

芝加哥聯準銀行總裁埃文斯（Charles Evans）對央行升息過快表達擔憂，曾在盤初帶來提振。其言論與其他聯準會官員形成鮮明對比，他們最近紛紛表達出將毫不猶豫支持央行對抗通膨的強硬立場。

目前標普500指數自1月創下的歷史高點下跌24.3%，道瓊指數自歷史高點跌21.2%。與去年11月創下的歷史高點相比，那斯達克指數已下跌超過33%。

★主要指數

道瓊指數跌125.82點或0.43%，收29,134.99點。

那斯達克指數漲26.58點或0.25%，收10,829.50點。

標普500指數跌7.75點或0.21%，收3,647.29點。

費城半導體指數漲24.58點或1.04%，收2,398.04點。

★消息

美國聯邦住房金融局（FHFA）公布，美國7月房價月跌0.6%，而市場預期為持平。

標普/Case-Shiller美國7月20大城市房價指數年漲16.06%，低於市場預期的年漲17.05%，並創下2021年4月來最小年漲幅。20大城市房價指數月跌0.44%，市場預期為月漲0.2%。

世界大型企業聯合會（Conference Board）公布，美國9月消費者信心指數連升第2個月，由8月的103.6上揚至108，創下4月以來新高，並優於市場預期的104.6。

美國10年期債息大漲11.2個基點，報3.992%，儘管盤中一度回落7.9個基點，至3.801%。

美元指數尾盤漲0.12%，報114.24，盤中一度下跌0.68%，報113.33。

比特幣曾上漲6.58%，站回2萬美元大關，報2.04萬美元，但尾盤由升轉跌0.7%，報1.9萬美元左右。聯準會主席鮑爾呼籲加強對加密貨幣的監管，稱全球升息使去中心化金融體系的嚴重結構問題表露無遺。

伊恩颶風影響墨西哥灣原油產出，周二紐約期油收漲1.79美元或2.3%，為每桶78.5美元。布蘭特期油漲2.21美元或2.6%，為每桶86.27美元。(2-1)