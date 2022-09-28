★分析 B. Riley Financial首席市場策略師Art Hogan表示，我們接連失去在3900點和3800點的支撐，且直奔6月低點，這表明避險環境在過去六周來沒有太大變化。我們仍然擔心聯準會做過頭，將經濟推入衰退。

現在，熊市反彈已經結束。Ingalls & Snyder資深投資組合策略師Tim Ghriskey表示，只要聯準會繼續升息，且投資人不認為升息將結束，我認為這個市場就會持續疲軟。

被喻為「科技女股神」的方舟投資（ARK Invest）創辦人Cathie Wood表示，美國經濟可能在半年內陷入通貨緊縮。她重申聯準會升息過急，社會需求將急速惡化，進而形成通膨急跌與經濟衰退的格局。

許多分析師將3,900點視為標普500指數強大的技術支撐，但在被大賣4天後，早在11天前就已經失守該重要關卡。Carson Group首席市場策略師Ryan Detrick表示，在聯準會那些動作之後，當出現這樣一連串拋售時，真的，支撐在哪裡並不重要，反正會直接跌破。基本面和邏輯幾乎被拋到九霄雲外，我們只想知道聯準會到底會有多強硬，然後你看看本周，全球主要央行都升息了，多個央行聯手升息，讓投資人想知道他們到底會變得多強硬。

Dakota Wealth資深投資組合經理Robert Pavlik表示，標普500指數最壞的情況是在3,000點得到支撐，投資人擔心聯準會、利率方向、經濟體質、未來幾周即將到來的財報季，以及企業獲利可能不如預期。

分析師仍在尋找投資人棄械投降的跡象，因為這意味著拋售壓力已經耗盡，但今年來的拋售並未出現這些跡象，如價格大跌、當日成交量異常飆高，以及用來衡量市場恐慌情緒的CBOE波動率指數（VIX）漲破40，因此許多投資人得出結論是：賣壓尚未結束。Allspring Global Investments資深投資策略師Brian Jacobsen表示，大盤跌了，一些交易量還不錯，但未必是典型「認賠殺出」（capitulation）的跡象。或許這些年發生了夠多的變化，以至於其中一些指標不會成為很好的後勢指引。

★類股

標普500指數11大類股跌多漲少。能源股收漲1.16%，表現最佳，且漲幅遠超出排名第二的非必需消費類股（漲0.29%）。必需消費類股收跌1.76%，跌幅最大，其次為公用事業股跌1.70%。

由中概股組成的那斯達克金龍中國指數下跌0.86%。

★重磅股

重量級個股漲跌互見，蘋果漲0.66%，微軟跌0.44%，亞馬遜跌0.64%，Alphabet跌0.68%，特斯拉漲2.51%，Meta跌1.44%，網飛漲0.13%。

道瓊指數成分股方面，Salesforce漲1.76%，表現最佳。麥當勞跌2.90%，跌幅最大。

★焦點股

特斯拉漲2.51%，收在282.94美元。路透引述消息人士報導，直到今年底，該美國電動車大廠都擬維持上海工廠產能在上限的93%。不過Electrek報導，特斯拉看好本季交車量將「非常大」。方舟投資（ARK Invest）創辦人Cathie Wood則表示仍然看好特斯拉，「我們看到電動車加速發展，我們從沒這麼有信心」。

莫德納（Moderna）漲2.12%，美國食藥物管理局（FDA）周一批准了該公司在印第安納州Catalent工廠生產的另外五批新版新冠加強劑。上周五，莫德納要求FDA批准其針對6至17歲人群的Omicron疫苖。

郵輪公司皇家加勒比漲3.91%，挪威郵輪漲4.26%，嘉年華漲3.6%，成為大盤亮點。報導指出加拿大將從下個月起取消防疫旅行限制。

能源股Valero Energy漲3.35%，Marathon Petroleum漲3.7%，Phillips 66漲2.78%，埃克森美孚漲2.1%，貝克休斯上漲1.52%，受惠於油價從9個月低點反彈。

★台股ADR

台積電ADR漲0.03%，收73.03美元，換算台股價格為464.18元。

聯電ADR漲1.39%，收5.85美元，換算台股價格為37.18元。

日月光ADR漲1.94%，收5.25美元，換算台股價格為83.42元。

中華電信ADR跌0.38%，收36.25美元，換算台股價格為115.2元。(2-2)