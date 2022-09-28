台達電(2308)公告董事會決議今年度第二次發行無擔保普通公司債，總金額50億元，台達電表示，募款主要用於償還銀行借款，累計台達電今年以來已發行無擔保普通公司債合計116億元。

台達電今年2月董事會決議一年內一次或分次發行無擔保公司債或永續發展債券，總金額不超過500億元，募得價款運用主要投入充實營運資金、償還債務或支應業務擴展，相關資本支出等中長期資金需求，公司於3月29日首次發行甲類發行金額新台幣59億元及乙類發行金額新台幣7億元、總額為新台幣66億元無擔保公司債，9月27日再公告今年第二次發行總金額50億元無擔保普通公司債；累計今年以來已發行無擔保普通公司債116億元。

受惠於伺服器電源、電動車、風扇、通訊電源、樓宇自動化及被動元件訂單暢旺，且IA需求回穩，加上缺料問題紓解，台達電8月合併營收達351.82億元，月增3%，年增35.71%，創下單月歷史新高，累計前8月合併營收為2418.58億元，較去年同期成長19%，法人預估，台達電第3季合併營收可望創下單季歷史新高。

為因應客戶全球化佈局需求，台達電持續進行台灣、泰國、印度及美國等地新廠投資擴建，台達電預估，今年資本支出將較去年增加1成到2成。