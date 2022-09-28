「2022就愛MIT臺灣製產品展售會暨艋舺健康趴趴走」，今年將於9月30日至10月1日假艋舺服飾商圈及萬華地區重新啟動，推廣臺灣製優質紡織品並活絡地方商圈經濟脈絡，另於「西園29服飾創作基地」活動期間將展示科技應用紡織產業設計技術與成果，屆時將帶給參觀者耳目一新的全新互動體驗。

「西園29服飾創作基地」過去是大家所熟知的臺北服飾文化館；現在這裡是服裝產業創意新地標，周邊則是艋舺服飾商圈（大理服飾商圈）腹地。該基地以培育臺灣服飾設計人才，並開枝散葉滋養艋舺服飾商圈，媒合艋舺商圈業者及駐基地設計師，建立示範性的設計案合作案例，振興臺灣服飾及服飾設計產業、打響臺灣品牌與設計力的名聲，更將之推向國際舞台。

在全球數位與智慧浪潮下，工業局積極推動成衣服飾產業數位轉型，紡拓會協助成衣服飾產業朝向跨界整合，輔導產業提升數位技術能量，應用跨領域資通訊產業電子感測相關元件及關鍵紡織材料，強化功能型成衣結構設計創新技術，協助業者開發具抗菌消臭、防霉、防水、手感柔和等多功能性舒適減壓及動作偵測的智慧創新商品；依紡織產業後疫情時代下產業供應鏈的協作數位化示範模式，於西園29服飾創作基地藉由AR虛擬情境體驗活動，讓消費者透過體感互動、玩遊戲及與虛擬情境合照，感受智慧服飾商品特性，期開創成衣服飾產業C2B(消費者對廠商)新商機。