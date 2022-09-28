立委陳椒華昨（27）日於立法院揭露3段錄音檔，內容為鏡電視前董事長裴偉在去年12月17日鏡電視股東會上表示，已透過民進黨前祕書長洪耀福與行政院長蘇貞昌等人，向國家通訊傳播委員會（NCC）主委陳耀祥施壓，要求通過鏡電視執照。前立委蔡正元今痛批，這種無下限的權財交易，只會有「亡國」這一個結局。

在曝光的錄音檔中，裴偉向股東們表示，「我們通知了行政院，蘇貞昌就立刻找陳耀祥」、「總統府的人用民進黨前祕書長洪耀福做代表」等話，陳椒華說明，裴偉告訴股東，蘇貞昌已明確要求陳耀祥盡快讓鏡電視拿到執照，順利的話，應會在當年12月底拿到。而NCC今年1月19日通過鏡電視新聞台申設案，當時便傳出鏡電視深受執政黨青睞，如今，從陳椒華揭露的錄音檔也顯示，裴偉有直達府院高層的特殊關係。

此外，鏡電視設立之初，英系介入的傳聞甚囂塵上，今年3月前董座陳建平遭撤換後，1個月內又連續換了4名董座，最終由鄭優接手，外傳就是裴偉與總統蔡英文的心腹洪耀福聯手策畫之結果。

對此，蔡正元稍早在臉書高呼「終於知道了！」他明白為什麼裴偉要這麼賣力扮演「塔綠班」的職業殺手，羅織罪狀攻擊在野黨、刺殺國民黨桃園市長參選人張善政和民眾黨新竹市長參選人高虹安，原來裴偉不過是一個知名度比較低的周玉蔻。蔡正元說裴偉搞鏡電視，要搶奪TVBS的頻道，靠山除了金主葉國一外，還有幕後真正的大老闆蔡英文。蔡正元痛批這種無下限的權財交易，只會有一個結局，也就是亡國。

針對此事，總統府宣稱蔡英文並未與蘇貞昌談過這個議題，也沒有所謂的代表人介入，蘇同樣否認介入此案和施壓陳耀祥。