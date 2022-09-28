多年來，中資曾是美國豪華酒店、商業辦公大樓最積極的買家，但近幾年情況急轉直下，昔日的中國買家正忙著將手上的美國不動產脫手。

美國《華爾街日報》報導，數據顯示，2019年以來，中資已淨售出236億元（美元，下同，約合新台幣7507億元）美國商業不動產，這個數字和2013年至2018年中資撒下近520億元買美國商業房地產的淨買家角色相比，堪稱戲劇性轉變。

報導指出，中資常因高價搶購美國大型房地產成為頭條新聞，中國安邦保險集團（Anbang Insurance Group）2015年以19億5000萬元收購紐約市地標華爾道夫酒店（Waldorf Astoria Hotel），創下美國獨立酒店史上最高價。

談起中資轉變原因，《華爾街日報》引述格林伯格‧特勞里格（Greenberg Traurig）律師事務所亞洲房地產業務主席羅斯坦（Joel Rothstein）表示，4年前中國監管機構讓許多企業更難將資金轉至國外，一些最活躍買家也陷入財務困境；美中政治關係惡化，是另一個拖累投資的因素。

其中，2017年中國海航集團（HNA Group）子公司曾以22億元破天荒高價買下曼哈頓公園大道245號辦公大樓，但海航子公司現已破產，9月格林不動產公司（SL Green Realty）接管該大樓；開發商中國泛海控股（China Oceanwide Holdings）手中多個美國開發項目已給了貸方；大家保險集團（Dajia Insurance Group）尋求剝離數十億元飯店投資組合，其中包括位於紐約中央公園附近的曼哈頓埃塞克斯飯店（Essex House）在內。

報導表示，中國投資者的遭遇與1980年代末、1990年代初席捲美國房地產市場的日本投資浪潮相似。日本公司曾高價買下紐約洛克菲勒中心在內的著名大樓，後來市場轉向，遭受巨大損失。

不過，高緯環球（Cushman ＆ Wakefield）資本市場主席哈蒙（Doug Harmon）表示，現在中國競標美國房產很少見了，但韓國、德國和新加坡公司已經補位，「總會有資本湧現」。