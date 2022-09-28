義大利珠寶品牌寶格麗（BVLGARI)於9月29日至10月2日在台舉辦頂級珠寶暨腕錶展，是珠寶創意總監Lucia Silvestri多年來從世界各地尋找蒐羅珍稀彩色寶石，融入精湛珠寶工藝和設計品味，交織激盪出璀璨繽紛的火花，置身其中，猶如踏上一場由彩寶藝術大師引領的色彩之旅，令人怦然心動。

寶格麗紅寶石戒指，主石是枕形切割緬甸鴿血紅紅寶石，重約5.05克拉。（BVLGARI提供）

有「寶石獵人」之美譽的Lucia Silvestri，延續寶格麗品牌創辦人Sotirios Voulgaris從希臘移居羅馬，多年來不斷探索與開發的冒險家精神，多年來為了尋找美麗的寶石，走遍世界探尋秘密角落，揭示封存於珍貴寶石的神奇宇宙，完美體現寶格麗對彩色寶石的熱情。

寶格麗紅寶石戒指，主石是骨董枕形切割莫三比克紅寶石，重約10.17克拉。（BVLGARI提供）

今年寶格麗精心策畫的「彩寶藝術大師的色彩之旅」，以象徵熱情的紅色寶石最受矚目，一枚鑲嵌5克拉的鴿血紅緬甸紅寶石戒指，是展場上最美麗的焦點，另一枚鑲嵌10.17克拉骨董枕形切割莫三比克紅寶石的戒指，也十分珍貴稀有。

寶格麗尖晶石項鍊，鑲嵌十顆、總重達30克拉的馬眼形切割尖晶石。（BVLGARI提供）

而最具話題的紅色寶石，是一枚重達17.27克拉的粉色尖晶石戒指，在紫水晶與紅寶石戒指的陪襯下，閃耀高貴不凡的光芒，由於這顆尖晶石與英國女王伊麗莎白二世皇冠上的尖晶石「黑王子紅寶石」(Black Prince’s ruby)來自同一脈礦區，更添傳奇。另一件鑲嵌10顆、總重達30克拉的馬眼形切割尖晶石項鍊，與紅寶石與鑽石呈幾何造型排列，在鑽光的襯托之下閃耀濃豔的紅色光芒。

寶格麗Divas’ Dream彩寶項鍊，主石為7顆紅碧璽圓珠，以及鑲嵌藍寶石、祖母綠和鑽石。（BVLGARI提供）

寶格麗MAGNIFICA系列頂級彩寶與鑽石耳環。（BVLGARI提供）

有「彩寶藝術大師」之美譽的寶格麗也帶來多款融入精湛製表技術與珠寶鑲嵌工藝的珠寶表，一件Divas’ Dream鳳凰陀飛輪腕表，鏤空表盤手繪鳳凰與火焰圖騰，搭載寶格麗自製鏤空陀飛輪手動上鍊機芯BVL 208，內外皆美，令人驚豔。另一件OCTO Roma TourbilonLumiere光之陀飛輪腕表，同樣搭載寶格麗自製鏤空陀飛輪手動上鍊機芯BVL 208，表圈鑲嵌鑽石，極盡奢華之美。

寶格麗Divas’ Dream鳳凰陀飛輪腕表，約437萬元。（BVLGARI提供）

寶格麗Divas’ Dream鸚鵡陀飛輪腕表，約456萬元。（BVLGARI提供）

深受仕女喜愛的Serpenti神秘珠寶表，共鑲嵌688顆、總重約16.95克拉的鑽石，蛇首裝飾以鑽石與粉紅剛玉排列而成的花朵，讓人眼睛為之一亮。寶格麗的Octo高複雜功能腕表向來是表迷鎖定購藏的焦點，一款Octo Roma Blue Carillon Tourbillon藍色鈦金屬鐘樂報時陀飛輪腕表，以鉑金表殼和鏤空鈦金屬中層表殼，可提升敲簧報時的聲量，且更加清脆美聲，是不可錯過的表壇鉅作。

深受仕女喜愛的Serpenti神秘珠寶表，共鑲嵌688顆、總重約16.95克拉的鑽石，蛇首裝飾粉紅剛玉花朵。（BVLGARI提供）

寶格麗Octo Roma Tourbilon Lumiere光之陀飛輪腕表，表圈鑲滿鑽石。（BVLGARI提供）