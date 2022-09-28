日本防衛省統合幕僚監部昨（27）日發佈消息稱，發現中國和俄羅斯海軍共7艘艦船，從26至27日在東京外的伊豆諸島附近太平洋一側航行。這可能是俄方宣佈實施的中俄太平洋海域聯合巡航的一環。

共同社引述日本防衛省報導，其中6艘艦船本月初在北海道附近的日本海，實施機關槍射擊，然後進入鄂霍次克海。防衛省認為中俄加強了攜手活動，正在關注動向。

報導指出，中國的飛彈驅逐艦、護衛艦和補給艦各1艘於26日在伊豆諸島附近行駛，27日在紀伊半島潮岬東南偏南約300公里處航行。

俄羅斯的3艘護衛艦和1艘驅逐艦27日在千葉縣犬吠埼以東約160公里處南下，然後經伊豆諸島的御藏島和八丈島之間鄰接區向西南移動。日本海上自衛隊的艦艇和巡邏船對其實施監視。

報導稱，除了1艘俄國驅逐艦，其他6艘中俄艦船可能參加了俄軍在遠東實施的戰略軍事演習「東方-2022」，本月3日在日本海進行了射擊。

此前1艘美國海岸防衛隊巡邏艇在白令海（Bering Sea）例行巡邏時，遇上1艘中國導彈巡洋艦，後來發現，除了這艘巡洋艦外，還有另外2艘中國船艦和4艘俄羅斯艦艇，包括1艘驅逐艦，全部編成一隊。