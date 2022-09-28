在全球央行幾乎一面倒還要大幅升息下，經濟衰退烏雲壟罩歐洲股市，Stoxx 600指數27日盤中雖一度上漲約1.3%，後繼無力下最後收388.24點，跌0.51點或0.13%，幾乎是在平盤位置。其中，礦產、能源以及健保類股上漲，但銀行與公共設施等卻走跌。

受到歐洲各地紛傳經濟數據不佳，還有當地幾家央行陸續調升利率，市場擔憂經濟成長將受到影響之下，根據統計Stoxx 600指數在過去4個交易日，一共跌4.4%。

英國第2大銀行業者巴克萊指出，9月份市場風險規避急增，有些空頭回補下，大盤比較沒有續跌，不過這不是基本面有變好。如果美國經濟數據續強，聯準會升息動作可能會更大。

巴克萊銀行也表示，英國央行可望大力升息，英鎊匯價波動可利用此時機趨於平穩。不過，英國央行有可能不會大幅調升利率，若果真如此，英鎊兌美元價格有可能會繼續走貶。

由於聯準會在今年底結束前，應該還會繼續升息，因此高盛預估歐洲央行將在接下來兩次既定會議中，做出升息75個基本點，也就是升息3碼決定。目前，歐洲央行已將主要利率調高125個基點至0.75%，升息增幅已創歷史新高。

個股中，Nexi收漲2.7%。這家義大利數位支付銀行業者預估，2023到2025年期間，可望有28億歐元，約27億美元超額現金流入，將可用於併購方面，或利用庫藏股或配發股息方式，把多出來的錢還給股東。