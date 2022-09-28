光通訊概念股創威(6530)在網路通訊升級帶動下，將有利於其電信設備和PON架構兩大產品受惠，今創威早盤即以25.6元攻上漲停。

創威主要為光收發模組及光學次模組等光通訊元件的製造及銷售，產品主要為熱插拔式光收發模組、固定式光收發模組及光學次模組，並應用於數據通信、電信通訊、有線電視系統、光纖數據迴路、FTTX光纖用戶端連接等之應用，在後續網路頻寬速度提升的趨勢下，創威將受益。

創威依產品應用面可區分為兩部分，即電信設備和PON架構。電信設備部分，部分設備製造商及供應商已利用現有之電信設備及光纖網路骨幹，讓電信營運商從10Gbps網路頻寬速度擴展至40Gbps，並朝向100Gbps；PON架構部分，目前主流網路頻寬速度主要介於 1.25Gbps~2.5Gbps間，未來將隨著終端用戶對頻寬需求之提高，PON架構之光收發模組將朝10Gbps發展。

展望2023年，創威看好企業市場及資料中心對寬頻需求將持續提升，連網需求轉向以「四通道 SFP介面」(QSFP)為基礎的全新100G 技術規格，根據產業研究機構Lightcounting 研究報告指出，100G模組的規模將在2021年正式超越10G模組，200G與400G模組也持續在高階核心網路的應用開拓市場。

法人表示，考量光通訊產業面受惠於美國發展5G基礎建設與資料中心建置帶動光通訊元件出貨量增，資料中心運算力提升後相對應之光發模組傳輸速度提升，連帶相關工控、利基型光纖通訊市場應用隨之興起，故給予創威投資建議「買進」、目標價29元。