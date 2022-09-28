堡達(3537)今天舉辦「堡達-Panasonic幹細胞自動培養設備進駐育成中心暨成果發表會」，堡達表示，公司於今年初取得日本Panasonic同意，引進全功能幹細胞自動培養裝置，此培養裝置目前安裝於長庚大學育成中心的研究實驗室，正進行驗證測試。

堡達成立35年，在深圳、上海、蘇州、昆山及成都皆設有據點，綿密經營大陸市場，供應兩岸大廠日本松下主、被動電子零件，堡達近年來專注關切國內外細胞培養自動化產業及技術發展，積極互動引領整合、尋求先進國家技術交流與合作機會，於今年初取得日本Panasonic同意，引進全功能幹細胞自動培養裝置，正式於台灣開展研究與業務活動。

堡達表示，公司於2022年6月經長庚大學創新育成中心通過，正式進駐該中心實驗室，同時敦聘醫學院梅雅俊教授擔任指導顧問，中心任務為整合目前幹細胞人工培養技術，進化轉換至全自動幹細胞培養之研究，以及開發先進製程與優良配方，希望此研究致力達成細胞培養設備創新研發，並促進再生醫學之多面向發展盼為台灣生技醫療產業開創可期之未來。

目前此培養裝置安裝於長庚大學育成中心的研究實驗室，正進行驗證測試，初步結果顯示，人類胚胎幹細胞及iPSC的繼代成效非常優異。此系統同時可設定不同參數，故可兼具執行multiple tasks功能。加上其優越的精準度及具備大量細胞培養產能等特性，於未來將可取代人工，進行24hr全天候的細胞培養操作。雖台灣特管法尚未核准hiPSC於臨床，但允諾的成人幹細胞療程，則需優良細胞產品的產出和庫存。本機的引進，無疑地將為現今生技業界所提及之CDMO體系，提供了最佳「治療細胞」的大量生產解決方案。

堡達董事長陳家裕表示，堡達近年致力於產品優化及企業轉型，獲利成長優於衝刺營業額，去年EPS逾3.9元，為近年最好成績，近年新增CO2熱泵及自動化設備開發等事業，使過去以貿易代理為主的業務形態跨向合作製造，並從零件供應進入到系統整合，從取得醫療器材販售資格到引進Panasonic幹細胞自動培養系統落地台灣與本地業者合作創新研發，企盼此項成績能在本土紮根茁壯，成為生技自動化發展國家隊之一員。