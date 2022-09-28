資深媒體人周玉蔻近日猛打國民黨台北市長候選人蔣萬安父親陳年緋聞，甚至誣指前中姐張淑娟涉蔣父緋聞而挨告，未料到北檢要和張淑娟道歉時，竟和台北市議員王鴻薇當眾互嗆，對罵將近10分鐘，引發外界關注，向來關心時事議題的美女李怡貞也發文對此事表示看法。

周玉蔻近日在節目上直指張淑娟是蔣孝嚴「晶華緋聞案」女主角，引發軒然大波，張淑娟不滿遭污衊聲淚俱下，表示要對她和名嘴蔡玉真提告，沒想到周玉蔻態度一百八十度大轉變，除了一改強硬態度，更在北檢當著眾家媒體鞠躬道歉，未料卻被站在一旁的台北市議員王鴻薇看不過去喊：「天天敗訴還有臉在這邊講話」，周玉蔻則不甘示弱回嗆：「妳老公吃軟飯」等話語，兩人互罵將近10分鐘，成為焦點話題。

美女律師李怡貞也搭上時事議題，發文寫道：「其實為母則強是錯的，當阿嬤才是勇者無懼，天下無敵，那個……你們知道蔻蔻姐年近70嗎？我又嚇死」，接著還在留言區補充：「『妳才阿嬤妳全家都阿嬤』（鼻音）不要噹我，我真的怕，也真的敬畏。Ok，我是阿嬤」，疑似藉此揶揄周玉蔻。

李怡貞搭上時事議題發文。(女人大律師李怡貞臉書)

對此，網友紛紛留言：「阿嬤體力好的不得了，喜歡跟別人鬥」、「真心佩服你不吐不快的勇氣」、「70戰鬥力很強喔，超想看他卸妝後」、「不能同意妳更多了，真的是為嬤則強為嬤則剛」、「妳是不是看她突然不自己去按鈴申告才敢嘴」。