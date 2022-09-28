根據統計，全台約有180萬人口患有偏頭痛，醫師表示，偏頭痛視神經性疾病的一種，但卻常伴隨著不舒服的眼睛症狀，嚴重甚至會影響視力，她並建議配戴有色鏡片、有氧運動、減少含咖啡因、味精或硝酸鹽的食品、補充含有氧化鎂等保健食品，甚至有氧運動都可預防偏頭痛的發生。

眼科醫師陳韵臻在臉書表示，偏頭痛常伴隨著不舒服的眼睛症狀，嚴重甚至會影響視力，與偏頭痛有關的視覺症狀包括畏光、幻影、眼睛表面不適、疼痛（除了眼球後方的壓力與疼痛是屬於典型偏頭痛的症狀；眼睛乾癢、發炎、灼熱感、流淚也是偏頭痛的徵兆。）

陳韵臻分析，眼睛與腦部之間的關係主要為2項。一為三叉神經系統：這是連結眼睛疼痛與偏頭痛最主要的機制，有些物質除了在刺激偏頭痛，也會同時活化支配腦部血管的三叉神經，進而造成頭痛和眼睛痛的情形。一為自律神經系統：因為自律神經系統的調控，偏頭痛患者常伴隨眼瞼下垂、紅眼和瞳孔變化等症狀。

陳韵臻並表示，眼表疾病會導致偏頭痛，且兩者是惡性循環，例如乾眼症病患在強光情況下症狀會加重，且增加偏頭痛頻率；另外偏頭痛患者通常對各種刺激過度敏感，因此他們會較容易出現嚴重的眼表症狀。

至於如何預防與減緩偏頭痛的不適，她提供6種日常保養方式：

1. 在專業醫師的指示下使用藥物

2. 配戴有色鏡片能減輕偏頭痛的症狀。

3. 改善基本的生活習慣：因生活壓力、情緒障礙、睡眠呼吸中止症候群、睡眠不佳、水分不足、營養不均衡、過度節食、不運動等，都會增加偏頭痛的發作。

4. 減少含咖啡因、巧克力、含味精或硝酸鹽的食品。

5. 補充含有氧化鎂、維生素B2的保健食品可預防偏頭痛的發生。

6. 規律有氧運動是活化眼部及腦部最佳良藥。建議運動要每週3天、每天 15~30分鐘、強度要到有點喘但又可以說話的程度。