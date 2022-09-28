吳淡如與老公鄧明昆（Simon）結婚21年，育有一女，昨(27日)吳淡如自曝在家中地下室看到一台陌生的重機，「我馬上知道是怎麼回事，有人又有了新歡」，無奈自嘲老公每年都有入手新車的習慣，讓她只能轉念呼籲天下婦女：「如果妳家裡也有一個很喜歡換車的月光族，而且妳一時很難換掉老公的話，那麼，請妳為自己還有小孩打算存股吧」。

吳淡如與先生是差兩歲的姊弟戀，13年前生下一女，吳淡如一向對丈夫相當保護，很少讓先生入鏡，5年前上節目才難得分享兩人感情史，透露很年輕時就認識先生，但當時兩人分分合合，直到適婚年齡，才發現10多年前認識的那個人最老實可靠的，並妙喻吃回頭草的成本，笑說：「開發新客戶的成本，比維持舊客戶的成本還要高5倍！」

吳淡如發文。（圖／翻攝自吳淡如臉書）

昨吳淡如分享在家中看到新重機，回憶結婚20多年來每年家中都會多一台新車，「腳踏車可能有五台，奇怪，每次不是只能騎一台嗎？」這回看到重機讓她傻眼，只能無奈說：「拜託不要帶女兒去一起騎重機，唉唉唉實在很危險，你以為我不知道你以前是飆車族嗎？（還曾經撞斷肩胛骨⋯不說了！此時我的憤怒大於同情心⋯）」。

最後，吳淡如轉念分享：「為什麼女人一定要有理財意識呢？因為，妳只能指望自己！為什麼小孩一定要有理財意識呢？因為我從小也知道我只能指望我自己」，並呼籲天下婦女如果家中也有愛換車的月光族，一定要為自己和家人學會理財，更虧另一半：「我老的時候要去東方快車以及超豪華郵輪之旅，就麻煩你騎著你的重機凸（到）全台灣，當一個不老騎士，我會為你加油的！」