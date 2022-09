王室專家先前已說過,哈利和梅根淡出英國王室後已無回頭路。

英國女王伊莉莎白二世(Elizabeth II)辭世後,王室官方網頁已更新,原本遠走美國的哈利和妻子梅根個人簡介及相關資訊在王室核心成員下方,次要王室成員上方,但如今已沉底,與被控性侵未成年少女的安德魯放在一起。

據《電訊報》(The Telegraph)和《每日郵報》(Daily Mail)27日報導,由於英王查爾斯認為,民眾不會想掏腰包,為不斷擴大的王室買單,因此盛傳,他打算精簡成員。

而已故女王85歲的堂妹亞歷山德拉公主(Princess Alexandra)、86歲的堂弟肯特公爵(Duke of Kent),還有78歲的格洛斯特公爵(Duke of Gloucester)因為仍在執行王室任務,所以都還在網頁上。其中肯特公爵執行了超過200次公開任務,但沒有接受納稅人資助。至於女王80歲的堂弟肯特郡麥可親王(Prince Michael of Kent)和妻子瑪麗-克莉斯汀(Marie-Christine)因為不是負責執行王室任務的成員,已從網頁上剔除。

而王室會重新安排官方網頁,或許反映出查爾斯對精簡王室的願景,並擢升那些致力執行職責,以支持君主的人。事實上,約在15個月前,哈利和梅根在網頁上的位置已下調一次,原本他們緊跟在當時的劍橋公爵夫婦威廉和凱特之後,但當時被調到威塞克斯伯爵夫婦愛德華和蘇菲與長公主安妮後面。而遠在美國加州的哈利和梅根,很可能已得知這次網頁更新的消息。