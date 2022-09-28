職業災害勞工保險及保護法（災保法）在今年5月1日上路，除了新增遺屬一次金及部份失能年金等給付外，也增加在職災傷病給付期間每天1200元的「照護補助」，勞動部發布函釋指出，無論勞工在何時遭遇職災，只要在今年5月1日後申請災保法傷病給付，就可以領照護補助。

依災保法及相關辦法指出，勞工遭遇職業傷病住院治療，因同一職業傷病請領傷病給付，且經醫師診斷住院治療期間需人照護，每天可請領1200元。

勞動部職安署職業災害勞工保護組組長林秋妙表示，為了提供遭遇職業災害勞工更多協助，災保法提供照護補助，站在保障勞工的立場函釋，意謂無論職業災害是在災保法上路前或後，只要職災勞工在今年5月1日後申請災保法給付，就能同時申請每天1200元的照護補助。

林秒妙提醒，若要領取照護補助，除了要在職災傷病給付期間外，還要再附上醫師證明才能申請。

至於遺屬一次金給付及部分失能年金給付，目前如果保險事故發生在災保法上路前，現行仍無法申請遺屬一次金給付或部分失能年金給付，勞動部勞動保險司副司長陳文宗表示，針對發生在災保法上路前的保險事故，是否可以請領仍待後續研議。