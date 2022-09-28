國家重要民俗「東山吉貝耍西拉雅族夜祭」去年因疫情影響，暫停讓民眾參加，時隔1年，將於9月29、30日舉辦的祭典，恢復對外開放。新任的吉貝耍大公廨管理委員會主委段炎騰呼籲，參加吉貝耍夜祭的民眾，最好打滿3劑疫苗，並在參加前做快篩，陰性的話在前來，保護自己，也保護別人。

位於台南市東山區的吉貝耍部落，全村居民幾乎都是「阿立母」的忠實信徒，許多住家的神龕頂桌上或壁腳，供奉著「阿立矸仔」（祖靈瓶），每年農曆9月4、5日的夜祭是早期收穫祭轉變成的感恩祭，第一天子時到隔天凌晨的夜祭，部落族人以拜全豬、跳唱牽曲來答謝祖靈；第二天下午1點半左右舉行的孝海祭，是為遙拜當時度海來台的祖先。

籌辦夜祭活動的吉貝耍文化工作室負責人段洪坤表示，今年整個夜祭與孝海祭活動規模、內容跟往年雷同，9月29日下午2點有部落導覽，採線上報名預約及現場報名方式；晚上6點30分至10點為「原民樂舞交流晚會」；夜祭拜豬與牽曲於晚間11點開始；隔天30日的孝海祭，從下午1點30分開始。

段洪坤提到，鑒於保護祭司疫情下的健康，今年Sikapan-tau張明海不接受媒體及研究學生、民眾採訪，也不在公廨受理族人或民眾請求消災解厄、開向收驚等儀式，請大家見諒配合；當然參加夜祭過程，請大家口罩戴好、戴滿，公廨管委會也將在會場入口準備酒精，讓大家消毒雙手。

祭典周邊交通管制方面，警方表示，明天管制時間從晚上6點到晚間12點；管制點從南102線進入會場道路進行交管，與會車輛建議停放在南102線路邊。