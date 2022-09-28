你想去哪個國家？

自新冠疫情在全球肆虐，出國活動備受限制，歷經多年，各國逐漸打開國門，中央疫情指揮中心也宣布，預計10月13日實施入境免居家檢疫的「0+7」政策，也就是說，民眾出國回台、或國外工作、留學民眾返台時，將不需再進行隔離，不少人都對再次出國感到迫不及待。

若想出國打工又擔心詐騙頻傳，外交部一直以來積極推動與其他國家洽簽度假打工協議，至今已與紐西蘭、澳大利亞、日本、加拿大、德國、韓國、英國、愛爾蘭、比利時、斯洛伐克、波蘭、匈牙利、奧地利、捷克、法國、盧森堡及荷蘭等17國簽署度假打工協議。《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統調查近兩年17個國家中誰最受網友討論？一起來看大家最想去哪裡！

1、澳洲

年齡限制：18至30歲

澳洲打工的網路聲量在17個與台灣有簽署度假打工協議的國家之中，遙遙領先。尤其在柬埔寨打工詐騙案頻傳時，不少網友紛紛討論，為什麼不選澳洲要去柬埔寨？也引起大家陸續分享澳洲打工經驗、工作內容、薪水等。「之前在澳洲餐廳洗碗跟包裝也很高，也不用曬太陽，假日有1.5倍、國定雙倍」、「推一個必去澳打，真的可以存到錢」、「去澳洲賺錢是一件事，開拓了新視野才是真正的價值」、「採葡萄好像是澳洲打工最少的薪資，去冷凍肉類廠分裝肉類的薪水才高」。

2、日本

年齡限制：18至30歲

地理位置鄰近台灣的日本聲量位居第二，日本預計10月將開放個人自由行、短期免簽證，並解除單日入境人數上限。到日本打工度假是許多人夢想，出發前也會討論如何增進自己日文能力、考取檢定。「我拿著熱騰騰剛辦好的護照，裡面貼著期限為期1年的日本打工度假簽證，首次離開台灣，飛向我所嚮往的動漫國度日本，日文程度只有非本科系看動漫自學的」、「夢想是考到N3到日本打工度假，看來還要很久才能實現了」，但也有網友分享不愉快的經驗，「我是認識一些人去日本打工度假都過得不太開心，撐不了多久就回台灣了，沒有歸屬感」。

3、加拿大

年齡限制：18至35歲（36歲生日前）

加拿大打工僅接受上網申請，包含兩階段：第一階段，有意參與青年先上網登記參加抽籤；第二階段，抽中者再依規定申請工作許可證。加拿大打工度假的抽籤方式和其他國家有些不同，採取的是上網登記入候選池的方式，系統會於每週隨機抽出幸運兒發送邀請函，而每週抽取的人數並無固定。「再次踏上未知的冒險旅程，假藉打工名義，實則打工度假，這就是我30歲生日禮物了」、「外勞出國打工的的首選是加拿大，加拿大擠破頭搶著去，爽又錢多」、「去年剛好結束澳洲簽證回到台灣所以沒有被疫情影響到，但原本打算抽紐西蘭或加拿大打工的心願也暫時停擺了（好傷心）」。

4、紐西蘭

年齡限制：18至30歲

通常紐西蘭打工度假的抽籤時間大多會落在六月（詳細時間視公布），每年只有六百個人可以幸運搶到這個名額。紐西蘭9月宣布「疫情大流行已經過去」，自13日起將陸續廢除大部分的防疫措施，包含取消除了醫護人員外的所有公民的疫苗接種要求，入境旅客不強制接種疫苗、篩檢。「雖然月收很高，但真的也好辛苦」、「在紐西蘭的生活成本很貴， 每一周光租金就要七八千台幣，外食也很貴」、「防疫模範生之紐西蘭2020、2021年因此都沒有開放申請，就這樣來到了2022，我也從當年那個24歲的小女生，變成一個在跟打工度假年限拚搏的女生」。

5、英國

年齡限制：18至30歲

英國打工度假每年會分別在1月及7月抽籤，時間會在英國在台辦事處網站公布。目前，英國政府新冠防治網站顯示，人們應該「考慮」在擁擠、不通風的空間佩戴口罩，但入境檢疫和接種證明等措施都已取消。「帶著我的破爛英文去勇闖大英帝國，蠻幸運在出發之前就順利找到工作和住宿，而且還是我最最最想做的工作」、「接送保母時薪大約10-15鎊（新台幣約340～510元），通常時間不長，3個小時左右，因為這個工作，讓我體驗到非常多的英國文化，工作內容不難」、「來英國打工度假後，經常想念台灣的各種蔬菜」。

6、韓國

年齡限制：18至30歲

韓流席捲全球，無論是影劇、歌曲、食物、服飾、等也在台灣吹起一陣韓系風，讓許多人嚮往前往當地體驗韓國文化，但受疫情影響停擺計畫，「韓國去（2020）年因為疫情就暫停打工度假，當地生活我在觀望一下好了，好想去韓國啊」、「2020年就應該完成的打工度假夢，因為疫情延宕了兩年，兩年前在送資料的前一週，新聞發佈停止核發簽證，腦中曾經刻畫和幻想的韓國生活直接變夢一場」。也有網友提醒，「很多人想衝韓國，但我很想跟各位說，真的，除非你只是想去度假，也有一定的存款那你再去，一生只有一次，不要浪費了機會，韓國這幾年因為疫情...工作機會跟大環境變得非常非常不好」。

7、愛爾蘭

年齡限制：18至30歲

愛爾蘭打工度假每年僅有400個名額，愛爾蘭有自己獨特的文化、生活娛樂，音樂和舞蹈都極具特色，還有多樣貌的天然景緻，「這一次在準備愛爾蘭的研究過程中才發現⋯每一次都像第一次，新的地方永遠飽含驚喜，好險沒有一念之差就要放棄。準備打工度假是一件好令我期待的事」、「我在2019年時申請到了愛爾蘭2020年的打工度假。2020年底愛爾蘭曾短暫宣布解封，但在我抵達後又再次封城， 所以一切計畫又暫緩」、「看到辣味薯條（薯條家樂福價格是84塊）， 想起之前在愛爾蘭打工度假，餐廳有賣這道當地的小吃Spice Bag」、「我在愛爾蘭打工度假錢被偷光，身上只剩幫人代購賺來的4千元台幣，家裡的經濟狀況雖比以前改善許多」。

8、法國

年齡限制：18至30歲

美國喜劇劇情類型的網路劇集《艾蜜莉在巴黎》（Emily in Paris）把法國首都巴黎最美的一面都拍出來了，也讓許多人對法國有著浪漫的憧憬。「（打工）餐廳生意很好，常常訂位是滿的，剛開始的幾天真的壓力爆大 語言不夠好跟許多事要學習，幸好同事們人都很好，相處起來目前蠻愉快的，所以壓力少很多，只是裡面沒有像艾蜜莉在巴黎裡的帥主廚」、「最近對於打工度假這個很有興趣，很想要出去看看這個世界，特別喜歡法國或是英國很希望能夠去看看」、「法國薪水是肯定比台灣高的，即使物價比較高 但我覺得比起來在法國可以享受到更好的生活品質（至少在我的城市是這樣）」。

9、斯洛伐克

年齡限制：18至35歲（36歲生日前）

斯洛伐克國會副議長勞倫契克（Milan Laurenčik）與國會議員及官員共10人，2022年6月以外交泡泡方式聯合組團訪台，展現台灣和斯洛伐克關係友好，雙方簽訂多項合作協定如「台斯避免雙重課稅協定」、「台斯青年打工度假」等。「斯洛伐克是一個很特別的國家，他小小的，不起眼，不東歐也不西歐，大家叫它中歐國家，但這個國家小歸小卻不隨便」、「當初回台時真的一度想再去斯洛伐克看看，因為這個號稱全球城堡密度最高的國家，感覺用想像的就可以覺得這是個很浪漫的國家」。

10、荷蘭

年齡限制：18至30歲

荷蘭給人的印象是充滿藝術色彩的國度，風車、鬱金香是這國家的象徵，每年有100個名額的機會可以前往打工度假。「由於之前有得到荷蘭打工度假資格，後來遇上疫情大爆發就暫緩了，沒有出發，但或許還有機會，有打算想寫信問問辦事處」、「有一個想法也是用打工度假簽做為跳板至少可以先在歐洲生活試試。自認稍微有語言天分，之前也有因為荷蘭開始自學荷蘭文」、「當初是因為真的很喜歡很喜歡荷蘭，所以申請了打工度假，在打工度假這一年的期間也看了很多資料，問了同事、朋友除了高技術移民之外（因為薪水條件比較高）有什麼轉換簽證的方式」。

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2020年09月26日至2022年09月25日，共2年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『出國打工』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。