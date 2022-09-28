高雄市陳姓婦人去年陸續到左營區海軍管理的土地焚燒廢棄電線，以及到眷村偷取3輛外觀良好的自行車。左營警分局訊後移送橋頭地檢署。橋頭地院審理後，依非法侵入與竊盜罪，判處有期徒刑6個月。

陳姓婦人於去年8月騎乘機車到軍方的土地，該區入口屬於國防部政治作戰局海軍陸戰隊軍眷服務組管理，且入口設有非經允許不得擅入的告示牌。但陳婦趁著入口無人看守時，侵入該區域，並放火燒毀廢棄電線，拾取銅線變賣。高雄市環保局清潔隊員發現後報警。

陳姓婦人還於去年10月5日晚間到慈暉六村停車場偷取3輛自行車，共價值1.5萬元新台幣。此案經軍方報警，左營警分局訊後移送橋檢偵辦。陳姓婦人主張，她沒有侵入軍方的土地與行竊，她只是到眷村去拾荒、餵狗，以為自行車是民眾不要的，所以才拿走。

橋頭地院審理後，陳婦犯侵入建築物附連圍繞之土地罪，處有期徒刑3月；又犯竊盜罪，處有期徒刑4月。兩罪併罰，陳婦應執行有期徒刑6月，可易科罰金。可上訴。