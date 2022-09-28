國民黨台北市議員王鴻薇（右）與丈夫陶允正（左）。（圖／摘自王鴻薇臉書）

資深媒體人周玉蔻日前與國民黨台北市議員王鴻薇在北檢大吵一架引起矚目，期間周更怒嗆王「老公是吃軟飯的」，事後也有人以此惡搞王的《維基百科》資料。對此資深媒體人黃光芹提到，前第一夫人吳淑珍在擔任立委時表現出色，「難道阿扁也是吃軟飯的？」

黃光芹昨（27）日在臉書發文表示，對周玉蔻與王鴻薇的攻防不予置評，但周傷及王的丈夫陶允正、話說得難聽一事，她很有意見，而對於有人惡意竄改王的《維基百科》資料，黃也痛批「毫無格調」。

黃光芹提到，前總統陳水扁與民進黨前主席林義雄當年入獄時，他們的夫人「代夫出征」，兩人出獄後則扮演幕後推手，「阿扁在國會代刀，令吳淑珍在台前表現亮眼」。黃光芹指出，沒有人會忽略陳水扁與林義雄兩人在幕後的實質影響力，更不可能一而再、再而三羞辱兩人「是吃軟飯的」，真正了解民進黨歷史的人，都應該知道這段歷程。

黃光芹質疑，如果可以選擇，誰不願意當個自由自在的媒體人？陶允正不當記者，去幫自己的太太，算是自我犧牲、名正言順，「怎能說人家是吃軟飯的？」她最後也指出，周曾經有過婚姻，應該不會、也不願意別人這麼羞辱自己的丈夫。