國民黨前台北市議員羅智強(右)。（資料照/洪浩軒攝）

立委昨(27日)在立法院總質詢，曝光府院高層疑似介入國家通訊傳播委員會（NCC）審查鏡電視執照的關鍵錄音檔，爭議持續延燒，也讓NCC的中立性再受質疑。國民黨前台北市議員羅智強今(28日)在臉書批，「太可惡！」看到簡直難以置信，把政治黑手伸入媒體的政府，這樣還稱得上民主嗎？

羅智強在臉書提出質疑，「民進黨的黑手，一步步的伸進媒體、一步步的控制媒體，民進黨執政下的台灣，根本沒有所謂的媒體自主，NCC淪為民進黨控制媒體的木偶、淪為民進黨沒收新聞自由的打手」。

羅智強進一步說，民進黨已經囂張到這種地步，踐踏民主自由的價值，民進黨就是凌遲著台灣的自由民主，民進黨的下一步就是，沒收台灣的民主。

不過針對立委質疑府院黨曾就《鏡電視》執照申請施壓NCC主委陳耀祥，總統府發言人張惇涵昨表示，總統府一貫的立場是，尊重獨立機關依法做成的專業決定，絕不會涉入，也不會有所謂代表人涉入。行政院長蘇貞昌也在立院公開否認介入此事，且不知道錄音檔是否為真；但播放音檔的立委陳椒華則反嗆可接受鑑定，更可和蘇貞昌「對賭」真偽。