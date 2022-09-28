邊境解封在即，預期迎來一波出國旅遊熱潮，與阿南德同門派、台灣首席吠陀占星專家李靜唯老師分析，10月摩羯座、巨蟹座、處女座事業運正旺，與其旅遊衝一波，不如把握這次的好機會，在工作崗位上努力衝刺，至於感情方面則是牡羊座、天秤座雙入榜，可以把握機會展開一段戀情。

吠陀占星是印度古老的科學占星術，準確度不輸西洋占星，同樣具有參考價值。李靜唯老師提醒，只有兩成的人吠陀占星星座會跟自己的西洋星座重疊，八成的人吠陀占星星座會落在西洋星座的前一個星座，可以簡單以出生日期來分，生日落在15號以前的多半會是自己西洋星座的前一個星座。

吠陀占星星座對照表。（圖／李靜唯老師提供）

【10月事業運勢】

●吠陀摩羯座（1/15-2/14）：吉

10月工作狀態會感覺特別有精神，因此工作效率大為提升，或是整個工作團隊運作特別流暢，與同事或上司之間的配合成果以及辛勞付出，都將會展現在成功的回報上。

●吠陀巨蟹座（7/15-8/14）：吉

10月工作雖然會面臨許多不確定的因素以及各種挑戰，但是受到金星的加持，資源跟貴人都會悄悄的來到身邊，幫助你完成挑戰。

●吠陀處女座（9/15-10/14）：吉

10月上半月工作運勢會漸漸有起色，甚至會得到別人的認可，因此獲得新的機會與挑戰，而10月下半月就是考驗能力的時刻，如果能將靈感與潛能發揮出來，將會得到不錯的成就。

●吠陀雙魚座（3/15-4/14）：凶

10月工作方面，在別人安排下有機會挑戰新的領域，但是要小心可能遇到口舌之爭，在與同事或客戶的溝通上，需要小心謹慎，小不忍則亂大謀。

【10月感情運勢】

●吠陀牡羊座（4/15-5/14）：吉

也許原本已經對於脫單不抱希望，但是經由親朋好友介紹，10月可望能物色到適合對象，雖然不是能夠短時間就瞭解對方，但是隨著時間洗禮，你會發現彼此各方面都相當契合。

●吠陀天秤座（10/15-11/14）：吉

10月你會感受到桃花若隱若現，如果你有感受到對方的暗示，千萬不要心神不寧，要相信緣份其實來了，試著也將你的心意傳達給對方知道，那麼一段美好的戀情即將展開。

●吠陀雙子座（6/15-7/14）：凶

10月工作量不停的增加，讓你在工作上需要做很多溝通，實在沒有精力再與另一半講話，會很容易反應出不耐煩的情緒，而造成雙方的誤解。

●吠陀射手座（12/15-1/14）：凶

感情甜密的時光日漸減少，取而代之的是矛盾與爭吵，尤其是10月下半月需要留意對方的身邊是否出現新的異性朋友，如果你們彼此關係持續惡化，就可能讓別人趁虛而入。

【10月財運勢】

●獅子座（8/15-9/14）：凶

10月上半月在水星幫助下，財運還算是很順利，無論是工作收入或是投資收入都有機會賺到錢，要注意的是10月下半月，火星開始影響水星，容易有破財的現象發生。

●水瓶座（2/15-3/14）：凶

10月的財運很弱，無論是投資或是想談生意，都容易會感覺到不得其門而入，總是會有突發的意外狀況，破壞了你的計劃或是原有的布局，不過貴人運還算不錯，或許透過中間人來處理，成果會好一些。

●金牛座（5/15-6/14）：凶

親朋好友會一直來通風報信，提供許多看似會賺錢的投資機會，不過由於10月下半月火星進入雙子座，可能會讓你鼓足勇氣大膽冒險，但是結果卻不盡人意，能夠保守一點反而會比較安全。

【10月健康運勢】

●吠陀天蠍座（11/15-12/14）：凶

由於火星對於水星產生相位，10月有可能會因為季節轉換引發各種過敏反應，另外還有可能會因為工作過度而產生疲勞感，要注意過勞。