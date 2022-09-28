俄中衛星導航戰略合作項目委員會27日舉行視訊會議，並在會上簽署協議，將在中國設立俄羅斯格洛納斯系統導航站，在俄羅斯設立中國北斗系統導航站。

俄羅斯衛星通訊社引述俄羅斯國家航天集團公司消息，雙方計畫在中國長春、烏魯木齊、上海等地設立俄羅斯格洛納斯系統導航站，俄國奧布寧斯克、伊爾庫茨克和堪察加彼得羅巴甫洛夫斯克等地設立中國北斗導航站。

俄羅斯總統普丁今年2月4日訪華並出席北京冬奧開幕式，期間雙方有關部門和企業簽署了許多合作文件，其中包括《俄羅斯國家航天集團與中國衛星導航系統委員會關於北斗和格洛納斯全球衛星導航系統時間互操作的合作協議》。

俄羅斯彼得大帝理工大學教授馬卡羅夫曾表示，目前世界上有3個導航系統，分別是全球衛星定位系統（GPS）、格洛納斯、北斗，歐洲系統則正在建設中。他說，俄中簽署時間互操作協議是朝著建立通用模塊邁出的一步，該模塊將在全球範圍內使用。

馬卡羅夫說，這些系統用於人類的日常生活。在統一電子平台中整合來自不同導航系統的信號接收器，將有助於開發把所有系統集成到一個通用模塊中的微晶片。這種模塊可以安裝到全世界使用的所有導航接收器中，比如在汽車中。

馬卡羅夫認為，俄中協議為GPS、格洛納斯和北斗的整合打開了綠燈。這將提高電子導航儀器的精度。各國系統整合後，將出現一個具有最高精度的世界級系統。此外，這顯然還將達成建立地面校正站的協議，以校正來自格洛納斯和北斗的信號，這有助於提高它們在相應區域的精確度。