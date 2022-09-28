亞系外資出具最新研究報告，持續看衰DDIC(顯示器驅動IC)，重申聯詠(3034)賣出評等，目標價從200元下調至180元，也將瑞鼎(3592)評等由優於大盤調降到劣於大盤，目標價由250元下調至210元。

亞系外資表示，有鑑於智慧手機、PC/NB和電視需求持續疲軟，對DDIC行業依舊持負面看法。目前看到顯示器客戶正在降低OLED和LCD的利用率藉以消化庫存，預計這將導致對DDIC需求惡化。價格部分，預計TDDI在第三季將下跌到2美元以下(之前為2.2美元)，主要是因智慧手機出貨量疲軟，加上規格遷移到OLED的趨勢，也導致庫存水平走高。

亞系外資進一步指出，在OLED部分，在大陸新業者的陸續加入，競爭更加激烈，不僅出手自家大陸市場，也開始進入到韓國市場，也因如此，將聯詠2022、2023年EPS下調2、7%，重申賣出評等，目標價從200元下調至180元，同時也將瑞鼎的2022、2023年EPS下調5、19%，評等由優於大盤調降到劣於大盤，目標價由250元下調至210元。

此外，亞系外資表示，儘管大陸OLED顯示器製造商積極產能擴大，但目前利用率仍處於較低水平，預計OLED到2022、2023年在智慧手機的滲透率分別為46、50%。

大尺寸部分，亞系外資表示，目前還看不到LDDIC(大尺寸驅動IC)復甦跡象，在NB/PC和電視出貨量疲軟，預計LDDIC市場前景將進一步惡化，下半年持續面臨庫存調整。定價部分，預計LDDIC第三季、第四季度均出現兩位數的下降，且不認為出貨量和價格會在明年上半年出現反彈。