宜蘭一名女子與丈夫結婚未滿2年，丈夫借完錢就搞失聯，手機也成空號完全聯繫不上，她今年則接到警方來電，稱丈夫涉犯竊盜罪遭判刑，未依規定報到入監，讓她感到晴天霹靂，遂向法院訴請離婚。宜蘭地院審結，判准2人離婚。

判決書中，女方主張自2019年間與丈夫結婚，但丈夫工作不穩定，無法負擔家計，屢次向娘家借錢不還，2人經常為此爭吵，2021年6月間丈夫還向她的祖母借錢，錢到手後隨即搬離家中，嘗試撥打對方手機卻已成空號。

女方表示，2人斷聯至今，但今年間突然接到警方來電，稱丈夫涉竊盜罪遭判刑確定，卻未依規定報到入監，她聽聞後深感震驚，認為已無法繼續與丈夫維持婚姻關係，2人也形同陌路毫無實質夫妻生活，故依法向法院訴請離婚。

宜蘭地院審理時，男方並未到場，也未提出書狀聲明與陳述，故法官依法認定女方的主張為真，考量男方未曾負擔家計，還向女方家人借錢不還，不知音訊超過1年，客觀上認定目前的情況任誰都不願意維持婚姻，存在難以維持婚姻的重大事由，且男方須負起較大責任，故判准離婚。可上訴。