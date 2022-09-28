美國升息效應持續發酵，衝擊其他非美貨幣表現，其中英鎊更掀起一波拋售潮，在英國上周公布50年來最大規模的減稅計畫後，使英國金融市場大幅波動，英鎊日前一度重貶逾4.5%至1.035美元，創下37年新低紀錄。財信傳媒董事長謝金河以「英鎊的南柯一夢」為題撰文指出，10幾年前到英國消費，一碗拉麵要價千元以上，如今英鎊急速墜落令人難以想像，接下來英鎊兌美元可能要迎接一比一的新時代。

謝金河表示，他收到小女兒傳來英鎊崩跌走勢圖，英鎊直直落，最低跌到1.035，創下37年新低紀錄，現在拿新台幣兌換英鎊是34.285，他直呼，曾經是日不落帝國的大不列顛，英鎊的急速墜落令人難以想像。

謝金河回想當時小女兒高中畢業，全家到英國參加她的畢業典禮，原來訂了一個古老的旅館，但房間實在太小，就近換了已經老舊的希爾頓飯店，一晚350英鎊，那時的英鎊兌美元大約在2左右，一英鎊大約換69.7台幣，一晚房價逼近2.5萬元台幣；而且吃飯開銷也高得嚇人，他帶全家去吃拉麵，當時一碗拉麵，用70元的台幣來換算竟要千元以上。

謝金河說，他第一次到英國，第一頓飯就被英國的高物價嚇到，飯店的費用更是高得令人害怕。他透露為了省錢，只好早上晚一點吃，傍晚再去吃晚餐，當時拿台灣錢到英國消費，實在吃不消，想不到經過十幾年，現在用台幣換英鎊居然剩下一半不到，現在再到英國旅遊，沒有當年那麼可怕了。

「這次通膨肆虐，歐洲成了重災區，英國下半年的CPI（消費者物價指數）都呈現兩位數的增長。」謝金河強調，英國新女首相Liz Truss一上任就面臨艱難挑戰，接下來英鎊兌美元可能要迎接一比一的新時代，這是大多數想像不到的事。