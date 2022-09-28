在職場上拚出好成績是每個上班族的夢想，但不少人反而會因表現太好遭到打壓，《科技紫微網》運勢專欄指出，生肖牛、蛇、虎、馬的人，常常會因為表現太出色，引起主管眼紅，特別製造陷阱或找麻煩，所以在職場上需要多注意，才能順利。

生肖牛

認真工作的生肖牛，堪稱模範勞工的代表，這樣的員工很受歡迎，因為可以每件事情都能處理好。但如果你已經靠實力爬到中層主管位置，就得當心有人眼紅特別設下陷阱，因為上層主管會怕你威脅到他的地位。主管總是希望有能力的下屬來幫他做事，你得用心觀察，顯出他的高貴，萬一他下達的命令有瑕疵，不要貿然地去糾正，而是試著自己去解決，展現你低調堅韌的一面，剛好這也是你擅長的工作模式，對你未來的發展會比較順利。

生肖蛇

反應靈敏，行動快速的生肖蛇，應變能力強是你們的優點，在複雜多變的業界環境中容易脫穎而出，你的主管會欣慰有人能託付重任，但是同事恐怕就會看不順眼，想藉著打壓你來刷存在感，如果你驚覺身邊有人想對你不利，先不要急著跟主管打小報告，謹記把團隊合作放在第一順位，暗中默默學習，等到機會來臨時，自然可以爬得更高，脫離是非之地。

生肖虎

你向來追求卓越，能量豐沛，像大自然的弱肉強食的食物鏈頂端那樣強勢。在職場擔任主管職位時，你很能發揮領導架勢，若沒有舞台發揮時，你會想盡一切辦法把自己的優勢放大，到時候藉機取而代之。如此野心十足的你，叫身邊同事和長官如何能漠視，生肖虎要切記學會與他人和平共處，不能只管自己的利益考量，也要考量他人的去路，唯有多些同理心，並常保謙虛和善，才能讓你站穩一席之地，累積能量，圖謀遠大。

生肖馬

目標手段俐落的生肖馬，其實有一種隱藏的高傲，容易引來同事們的眼紅忌妒，對於按部就班的主管來說，你會帶來壓迫感，打亂他人的做事節奏，常會帶來不必要的麻煩，當然你有無法忽視的好表現，但是別忘了把成就歸功給其他人，就好像一個團隊的格局必定更強大，不只要會照顧好下屬，也要多稱讚你的主管，培養好的人際關係，以免他們在你需要時會扯你後腿，讓你無法得到好的賞識，得不償失。一般人深怕懷才不遇，但是貴人運有時不是爭取來的，畢竟囂張可沒有落魄的久。