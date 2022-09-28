過去十年來，大陸科技巨頭騰訊、阿里巴巴是經濟成長的重要推手，但近年受到當局收緊監管政策，經濟成長趨緩導致業務成長能力不足等因素影響，已經裁員上萬人，然而這群「科技新貴」卻陷入走投無路的狀況，能轉進新興產業電動車、生技及人工智慧領域的人並不多，年輕人失業率上升，新興產業的未來發展也出現隱憂。

美媒報導，目前大陸就業市場以電動車、生技及人工智慧領域的企業最為熱門，招聘缺口激增382%，而網路科技產業的缺口則比以前減少4成，一來一往的消長相當劇烈，許多人也無法面對這種快速的轉型。

數據顯示，今年上半年從網路科技產業離開的人才，多數轉往數位服務、電商及遊戲等鄰近產業，只有7%進入人工智慧產業、5.2%進入電動車產業、2%投入晶片商在內的電子業，不到0.6%的人轉入生技業。

中國人民大學就業研究所所長、經濟學教授曾湘泉指出，「現在網路科技領域的人才很多，但是擁有通用技能、能打破技術壁壘的人才並不多，無論是生技或晶片，從網路產業轉變至新興產業，並不是那麼簡單。」

曾湘泉分析，網路科技領域所需的技能主要是軟體與程式的構建、營運及行銷等，但新興產業則主要是結合軟硬體、機械操作及各產業的特定技能。此外，過去科技巨頭給予高額福利與薪酬，讓這些轉職者選擇公司的標準也越來越高，問題更難解決。

人力資源平台Maimai執行長林凡表示，目前面對的人才瓶頸需要3至5年才會開始緩解，「人才大遷徙的時代已經開始，20年前是湧入網路科技業，掀起網路革命，現在則轉往新興產業。」