【全程字幕】鏡電視申照錄音檔曝光！裴偉自爆是「總統旨意」施壓NCC 蘇貞昌原喊「沒介入」聽完臉色鐵青狂辯解 @中時新聞網 ​

針對立委陳椒華昨天在立法院揭露的3段錄音檔，前鏡電視董事長陳建平今天證實，他也有接獲吹哨者提供的完整音檔，可以證實的確是他本人當天以董事長身份擔任主席之股東會完整經過，內容也有各個與會股東之發言。未來因應各種法定程序需要，他也願意依令提出該完整音檔予相關權責機關。

陳椒華昨天揭露的錄音檔內容為鏡電視前董事長裴偉在去年12月17日鏡電視股東會上，對股東們表示，已透過民進黨前祕書長洪耀福與行政院長蘇貞昌等人，向NCC主委陳耀祥施壓，要求通過鏡電視執照。

有部分媒體質疑音檔真實性，年代《挑戰新聞》節目主持人張雅琴昨晚即聲稱，有高層跟她說，股東會的錄音當中沒有這段，還說，應該是在股東會之後，裴偉跟董事長陳建平還有特助張寒青聊天內容且被剪接，並質疑是陳建平或張寒青所錄。

陳建平今天發出聲明表示，陳椒華昨天在立法院總質詢中，關於鏡電視質詢議題所播放的3個錄音檔，絕非「在股東會之後，裴偉跟董事長陳建平還有特助張寒青聊天」內容，當然也並非由他或他的特助張寒青所錄。對於未經查證，即濫用媒體公器、引述不明人士虛假訊息的作法，他予以最嚴厲的譴責。

他說，他本人日前接獲吹哨者提供2021年12月17日鏡電視股東會的完整音檔，長度約2小時。他已聽完全部完整音檔，可以證實這的確是他當天以董事長身份擔任主席的股東會完整經過，內容還有各個與會股東之發言。

陳建平證實，在上開的完整錄音檔中，的確包含了陳椒華昨日於立法院總質詢中所播放的錄音檔內容。他無從得知陳椒華由何處取得該3段錄音檔，但可以證實該3段錄音檔的確都是在股東會中裴偉的發言，其間也穿雜其他股東之相應發言，像是有人提到「內部的話，對外就不公開」等等。

他說，未來因應各種法定程序之需要，包括檢察官、法院之命令，以及立法院之調閱等，他願依令提出該完整音檔予相關權責機關。並再次呼籲，媒體報導應先查證，也應為人民監督政府，而非淪為散佈謠言或為掌權者帶風向的工具。