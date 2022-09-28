多數男女交往都會幫對方慶生，甚至安排驚喜，一名女網友表示，昨日請男友吃海底撈慶生，期間她安排店員送蛋糕、唱生日快樂歌給男友驚喜，豈知男友看到竟大聲連說兩次「不要唱喔！」引發在場其他用餐客人關注，讓她感到丟臉當場暴哭，事後她把心境PO上網，不少網友說，「男友可能不喜歡這種慶生模式」。

原PO昨（27）日於論壇《Dcard》指出，男友生日當天兩人一起去吃海底撈慶祝，事前她買了蛋糕給海底撈店員，並安排在餐後端上桌，沒想到店員把蛋糕端出來，邊走邊唱生日快樂歌時，男友看到臉色大變，大聲喝斥「不要唱喔！不要唱喔！」店員尷尬地把蛋糕放在桌上就離去。

原PO表示，當下對男友的反應感到不解，他們也瞬間成了其他用餐客人的目光焦點，令她忍不住放聲大哭說，「我真的覺得好丟臉也好難過，生日怎麼會搞得這麼難堪？用餐都是愉快的，結果竟然這樣收場。」

心境曝光，引發網友回應，「雖然男友的表達方式不好，但妳有問過他喜歡這種當眾慶生嗎？有些人很討厭」、「還好沒有唱生日快樂歌，不然可能連分手快樂一起唱完」、「也許妳男朋友不喜歡這個模式，下次可以改成你私下幫他慶祝」、「建議多了解對方，他可能不喜歡這種慶生模式」。