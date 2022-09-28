南韓藝人哈哈跨足嘻哈、演戲、以及節目主持等多項領域，有著「全能藝人」的美稱，在綜藝《Running Man》中更以其幽默風趣的表現吸引不少粉絲。他和歌手星結婚後，育有2子1女，時常在社群平台分享家庭生活。誰料，星27日卻在IG上表示小女罹患罕見疾病，寫下：「我每晚祈禱能替她受苦。」

哈哈妻子星27日在IG上更新一則貼文，文中寫出「最小的孩子生了一場病，不只是生病的孩子，我和家人也度過一段非常艱難的時期。」提到女兒罹患一種名為格林巴利症候群的罕見疾病，為全心全意地照顧愛女，她表示最近無法更新IG，也放下專輯錄音的工作，好一陣子無法將心力從女兒上分開，情緒也因此崩潰過好幾次。

星對女兒的病況感到憂心不已，心疼的表示「每個晚上都在祈禱我能代替孩子承受痛苦。」然而，在醫院陪伴孩子的時光裡，星發現還有許多病童也非常痛苦地躺在床上。她表示那些孩子有的還非常幼小，卻只能和女兒一樣躺在病床上，也由衷的擔心他們的情況，為其祈禱的人數日漸增多。

或許是祈禱生效了，星的女兒目前已恢復健康，星表示出院回家後，情況一天天地在變好，「以至於我們都說這是一個奇蹟。」不過星也提到她很憂心還在醫院的孩子病況，希望有人能告訴自己。粉絲見此，也紛紛表示也會一同為那些孩子祈福「祝孩子們早日康復」、「看著孩子，母親真的會變得很堅強」、「願所有的健康祝福與孩子同在。」