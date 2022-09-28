旅行業品質保障協會（TQAA）27日召開第12屆首次會員大會暨理監事改選，由鴻禧旅行社董事長張永成獲全數新任理事通過推舉、成為新任品保協會理事長，富立旅行社董事長黃文卿獲選出任監事會召集人。

品保協會為旅行業中會員人數最多的全國性公益法人，總會設於台北，並於桃園、台中、台南、高雄地區設辦事處，聘有地區主任及專職會務人員，理監事分任於全台各地區就近服務全台旅行社及消費者。

品保成立30多年以來，致力於保障旅遊消費者及旅行社權益，且對提升旅行社形象不遺餘力。第12屆新任理監事團隊將秉持服務熱忱、貢獻專業，提升整體旅遊品質，同心為旅遊業開創更美好願景。

張永成表示，品保協會未來希望除了對消費者的單向保障外，要再加上對業者的保障、成為雙向保障，將推動如航空、遊輪、旅館等旅行供應商對旅行業者的履約保證機制。同時，將集結全國各縣市旅行公會共同組成全國合議委員會，以眾人之力有效傳遞產業心聲。

張永成指出，疫情讓產業蛻變，業者也要力求提升自我價值。旅行社應該要將過去的一般服務變成專業服務，品保協會過去藉由舉辦「金質旅遊獎」成功打造消費者選購商品指標，也鼓勵同業包裝更具品質的旅遊內容，未來將加大力度。

張永成保證，未來品保協會會積極跟業者溝通價值主張，鼓勵多元、提高附加價值及獲利，包裝讓消費者感動的產品，做出產品差異化，共同提升產業價值。除藉由舉辦活動宣揚旅行業為專業服務、是知識工作者，也會透過數位工具持續和消費者溝通「何謂好的旅遊商品」。

張永成指出，品保協會為全國性組織，委員會首要任務在於回應產業最核心需求，即是希望盡快復甦以持續生存下去，這部分需要與政府溝通出「接地氣」的產業政策，才能給予同業實質幫助。